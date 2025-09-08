黃文星「女裝」演出神展開！觀眾看傻：這齣戲沒極限

記者許逸群／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情神展開，時光一跳就是十多年後！觀眾熟悉的「成婷CP」黃文星與王瞳，竟以超乎想像的方式再次巧遇。黃文星為了辦案首度扮女裝，王瞳也為工作戴上長假髮，兩人荒謬又爆笑的造型，讓觀眾驚喜不已，直呼：「這齣戲根本沒有極限！」

▲劇情無極限！黃文星「女裝」演出。（圖／民視提供）

黃文星在劇中為了辦案，竟犧牲形象，挑戰人生第一次「男扮女裝」。他穿上女裝、戴上假髮，舉手投足都充滿違和感，他坦言：「我照鏡子的時候有點想吐的感覺，真的很彆扭。」但他敬業表示，為了戲劇效果，什麼都能犧牲，甚至連性別都突破，幽默發言笑翻眾人。

王瞳為了徵信社的工作戴上長假髮，沒想到長髮造型卻讓她吃足苦頭。她笑說本來以為自己會想念長髮，但外景天氣太熱，假髮一直和她的包包、相機、帽子、衣服領子「打架」，讓她崩潰直呼：「光整理頭髮就飽了，還是短髮好整理！」

▲王瞳與童星王宥謙。（圖／民視提供）



除了造型上的突破，王瞳這次在劇中還多了一個「媽媽」的身分。她與飾演兒子的童星對戲，直誇童星王宥謙超會演戲，根本是「老戲骨」。她透露，因為兒子的劇中名字叫「少強」，所以她私底下都稱呼他為「強哥」，笑說：「他記台詞超厲害，演戲又活靈活現，早知道以前自己也這麼會演戲就好了！」