楊祐寧爸爸罹癌「肚子腫大」轉移胸腹！醫找不到病灶　認：治療棘手

圖文／鏡週刊

楊祐寧在43歲生日當天貼出與父親的慶生合照，但地點卻是在醫院的病房。原來楊爸爸今年6月就身體不適，原本是腎臟發炎、尿道結石，後來變成腹脹、水腫，更發現腫瘤，且為惡性，另有胸部及腹部轉移；原本欲重啟的元鍋4.0餐廳，店址外堆滿拆下來的舊裝潢，開店進度因老闆生病嚴重延滯。

楊祐寧家的「元鍋」餐廳去年5月歇業，事隔一年楊祐寧又幫爸爸找到新店面，也就是羅志祥在北市東區的潮店「Gotnofears」原址，預計今年6月承租後開始裝潢，當時楊祐寧的經紀人還透露可能會在年底開幕，沒想到餐廳老闆卻在近期生病住院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊爸爸自今年6月健康出狀況，楊祐寧43歲生日當天公開父親生病消息，也以聖經《出埃及記》表達心情。（翻攝自楊祐寧IG）

老爸大肚 癌細胞轉移

最近幾個月，元鍋新址門外只見一堆棄置且無暇清運的舊裝潢垃圾，不見新建材送達，遮住的塑膠布內也沒聽見動工的聲音，是否還有裝修工程，令人疑惑。

▲去年楊爸爸（後）經營的「元鍋」火鍋店因法規問題歇業，開業最後一天，楊祐寧的爸媽、姐姐與姑姑在大門外合影告別餐廳。（翻攝自元鍋臉書）

元鍋原定6月起租店面後就會動工改裝，沒想到楊祐寧的爸爸也從6月開始，健康出現狀況。楊媽媽6月底曾在私人社群透露，楊爸爸出遊日本返台後因尿道阻塞及結石，影響到腎功能，發炎積水又有膿，當時楊媽媽還比較輕鬆，說是「小病不管，造成的傷痛。」

但據說楊爸爸手術完出院不久後又再住院，這次更麻煩，症狀包括腹部腫脹、胃絞痛，「肚子大到像要生小孩」，更發現了腫瘤，經核磁共振檢查後，確認是癌細胞，還轉移到了其他器官。早前醫療團隊用各種方式都無法確認癌細胞原發位置，以致在治療上相當棘手。

▲楊祐寧在生日發文中，貼出疑似為元鍋挑選裝潢建材的照片，有信心爸爸未來能繼續掌理餐廳。（翻攝自楊祐寧IG）

陪病盡孝 三寶將誕生

從楊祐寧貼出的照片可以看出，戴著鼻胃管的楊爸爸比以前瘦了一圈，但精神看起來還不錯，楊祐寧也努力擺出可愛的表情逗樂老爸；孝順的他每晚幫爸爸禱告、抹精油按摩、復健，減緩爸爸的不適。楊祐寧的姐姐在社群感嘆，以往楊祐寧結婚、生小孩，都不覺得他長大了，這是第一次覺得弟弟真的「strong 」「靈裡有剛強的力量。」

▲為了自家餐廳，楊祐寧（右）與爸爸（左）開發不少新點子，疫情期間還曾推出拌麵料理，頗受歡迎。

近期楊祐寧一方面準備迎接老婆3胎臨盆，需要照顧父親，自己的新片《泥娃娃》、影集《人浮於愛》也即將上映，還要擠出有限的時間宣傳，根本是蠟燭兩頭燒。

至於楊爸爸鍾愛的餐廳「元鍋」能否繼續籌備開店？楊祐寧的經紀人回覆本刊：「新元鍋的工程持續進行，感謝關心。」



更多鏡週刊報導

陳奕老婆胖十幾公斤 他跟著胖到西裝炸裂

他唱就會紅／獨家！老婆自帶旺夫體質 韋禮安事業運爆棚撈6千萬

從女團拚出頭／獨家！現身大溪老街 舒華擺脫i-dle配角拍代言