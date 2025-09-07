高敏敏鬼月住台北飯店！女兒突喊「肩膀上有東西」發毛　一查GPT超暖心

記者田暐瑋／綜合報導

營養師高敏敏一家日前於鬼月期間入住台北圓山飯店，大女兒卻突然指著飯店外的超商，稱看到有很多「好兄弟」，一番童言童語讓她渾身發毛，但在查詢飯店歷史後，驚訝地發現飯店內有23萬條龍形圖騰，反而覺得很溫暖，認為女兒可能感受到守護靈的存在。

高敏敏透露，女兒在第一晚回房後，突然說出：「龍還在肩膀上，好溫暖！」還表示看到很多顏色的龍，「在我脖子時是透明的，還叫他朋友一起來，朋友是金色、紅色的。」接著又看到飯店樓下的超商有許多腳飄在空中的靈體，「為什麼這邊這麼多奇怪的鬼對我笑？有5個吧！牙齒好尖，女生還留鬍子耶。」

高敏敏一度感到毛骨悚然，但上GPT查到圓山的歷史後，得知透明龍象徵純淨與靈性指導，而金色龍代表智慧與祝福，紅色龍則象徵勇氣與保護，推測女兒所見可能與小時候曾在飯店噴水池投硬幣許願有關，認為可能是女兒的守護靈，至於女兒提到的「鬼」形象，她認為可能是孩童以簡單語言描述一些非日常形象，其實是地藏護法或祖靈，「總之，圓山大飯店是一個地靈人傑，傳說很多的神奇地方！很多人說這裡是龍穴，我是信了。」