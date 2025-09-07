ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張惠妹為林智勝停休「低調力挺」
好高騖遠的三大星座！
江祖平控高層兒性侵！三立再發聲明
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

龔益霆 江祖平 辛芷蕾 虞書欣 林智勝 張惠妹 李燕 周品均

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星虞書欣因主演《蒼蘭訣》走紅，近日被女演員張昊玥控訴霸凌，導致張昊玥罹患憂鬱症，甚至一度輕生。張昊玥6日發長文痛訴如何走出這10年的陰影：「她肯定到現在也理解不了，只是小團體，只是霸淩，只是她從高中直到今天習慣了的對金錢地位不如她的人的一貫方式，怎麽就會讓我這麽恨？」

張昊玥6日在微博發長文，訴說在揭發遭虞書欣霸凌後，面臨的各方壓力，對於虞書欣至今未對此事做出回應，她透露當時因為長期被霸凌，患上嚴重抑鬱症，還出現面部及手部抖動、泌尿系統紊亂、胃痙攣等症狀，由於病情嚴重，不得不接受長期藥物治療，甚至因顳關節習慣性脫臼，長期脫位沒法吃除了粥以外的所有東西，進行了大型手術，這些治療不僅耗盡了她的積蓄，也嚴重影響了她的演藝事業發展。

▲虞書欣再被控霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲虞書欣再被控霸凌。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去因為演技精湛，張昊玥收到多家經紀公司邀約，卻因為憂鬱症錯失機會，「我有大概兩個月的時間在家裡床上躺著，什麽都做不了，一直盯著天花板哭。刷牙洗臉吃飯這些基本行動力都喪失。」2019年絕望走上絕路，所幸被家人發現及時送醫，在ICU搶救3天後才撿回一命，但那段時間失憶，發生的所有事情都只剩片段。

▲張昊玥就醫紀錄。（圖／翻攝自張昊玥微博）

▲張昊玥就醫紀錄。（圖／翻攝自張昊玥微博）

▲張昊玥就醫紀錄。（圖／翻攝自張昊玥微博）

在踢爆遭虞書欣霸凌後，張昊玥坦言一度想放過自己不再發言，但眼見虞書欣未出面，加上持續遭受虞書欣粉絲及微博營銷號的大量攻擊，再度被惹毛，「這些年，我自己痛苦掙扎在情緒的汪洋，我從來沒想著去跟這個人扳扳手腕，我知道我面對的是什麽龐然大物，我惹不起，只能忍著。」但如今說出來，她形容這才是真正重生。

張昊玥也正面迎戰諷刺她又窮又糊（沒知名度）的酸民，「在這裡我也告訴你們，你少來招惹我重生的人生，連死都不怕的人，你最好別惹我！」更以自身經歷鼓勵有相同遭遇的人：「有時候並不是我們的錯，停止自我責怪，認同自我主體性，學會在對抗不公時保留內心的信念，求助也並不可恥。」

▲張昊玥爆料曾被虞書欣霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲張昊玥爆料曾被虞書欣霸凌。（圖／翻攝自微博）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

張昊玥全文：

霸淩者居然可以飾演被霸淩的公共作品嗎？

首先，至今為止，這件事不應該再被任何人定義為粉圈打架，而是關乎於每個人的人生。包括我所經歷的事情，也不是娛樂圈的議題，而是一個需要被重視，直視的社會議題。這里我只聊被她改變的我的人生。以下發言，僅代表我個人，沒有任何人，任何公關團隊執筆或潤色。

她肯定到現在也理解不了，只是小團體，只是霸淩，只是她從高中直到今天習慣了的對金錢地位不如她的人的一貫方式，怎麽就會讓我這麽恨？她理解不了，因為即便她失去了現有的一切，仍然可以衣食無憂，過著她的好日子，比我好一百倍的日子。但是我是一個什麽都沒有，17歲開始含著一口掙脫原生家庭的痛苦的氣，靠自己一步步面試，努力的人。我雖然貧窮，卻在這個名利場沒有走過任何捷徑，也沒有屈服於任何規則和潛規則，我也曾經很有希望掙脫泥潭，改變人生。

我本來會得到的人生不會更差的，當年數得著的，你們現在能知道的幾乎所有公司，導演，都給我遞了條件優厚的合約，可我那個節目下來，我有大概兩個月的時間在家里床上躺著，什麽都做不了，一直盯著天花板哭。刷牙洗臉吃飯這些基本行動力都喪失。主動意志喪失，再後來兩年的時間，不斷更換治療方案，一天吃一大把藥，各種軀體化表現嚴重，直到某一天做好所有準備選擇了離開這個世界。如果不是上天憐憫，機緣巧合，我不會有機會站在這里說出這一切。所以我連死都不怕了，還會怕你的腿毛嗎？

我這些年怎麽過的？我的哭戲我非常自信非常好，國內幾個大導都給出了非常高的評價，但從那開始開始需要天天服藥之後，我哭不出來了，我整個人是機器人，情緒麻木，我高興不起來也難過不起來，我感受不到人物的情緒，我寫的人物小傳分析很精準細膩，可我自己演不出來，不是因為能力問題而演不出來，我本可以做到的，這讓我有非常痛苦的無力感。你們看到的我所有作品，幾乎都是這個狀態下的，我本來可以演的更好很多很多倍，你知道這種無力感對於我這種小鎮卷王來說多痛苦嗎？

抑郁軀體化，不是你們想的那麽簡單。
它擊垮了我整個身體，我連日常生活的精力都很難維持。具體的表現很多：我的臉會不正常地抽動，手會無法控制的一直抖，拍裝腔的時候導演說是我太緊張，我不敢說是因為軀體化，我怕別人也不會用我拍戲。伴隨著情緒，顳關節紊亂，習慣性脫臼，偏頜大小臉越來越嚴重，查不出來任何原因，我一直脫臼了就去正骨覆位，直到yq無法就診，長期脫位沒法吃除了粥以外的所有東西，也沒法上鏡，迫不得已我去做了lefort1+ssro手術。下半臉圍繞嘴骨頭全切開再縫合，還做了顳關節重新固定。你們可以自己查，這個手術有多痛苦，有多昂貴，恢覆期有多長，臉會因此有什麽變化？這些年很多人說我整容，我沒法回應，怎麽回應？我對我的原生臉很滿意，可是，我就是那麽倒黴，因為抑郁偏頜嚴重到手術指標。

我本來就失眠，我的泌尿系統出了問題，24小時一直在強烈尿急，去衛生間又什麽都沒有。嚴重影響我的工作，生活，睡眠。做了所有檢查，全部正常，最後醫生說膀胱也是受情緒影響的，會診精神科加倍了我的精神藥物量，又用了正常用量兩倍的米拉貝隆，才能讓我每次可以連續喝半瓶水。

胃是情緒器官這是共識了吧？胃脹胃痛卻查不出病來就不說了，這應該很常見。我發病期經常胃痙攣。你們有沒有體會過？胃痙攣的疼痛非常劇烈，而且因為每次都要排除其他病因，常常需要在醫院疼到打滾還要撐差不多一小時才可以上止痛針。

我的腦子非常聰明，這點我很自傲，從小到大，我看書是過目就能記個大概，看第二遍就能基本全記住，而現在呢，我連昨天吃了幾頓飯都記不住！我很滿意我的身材比例，然而我從前六塊腹肌，體脂率非常低，卻因為發胖的藥對精神問題的療效好，所以直到現在，我不管怎麽健身怎麽控制飲食都減不下來，這也是我選擇逐漸退圈占比很大的一部分原因。
我曾經精力充沛，是體育健將。但現在我每天醒來到入睡，什麽都不做都感覺腰酸背痛毫無精神，還有情緒性皮炎，等等等等。身體是座神廟，而我的身體在方方面面都在向我發送求救信號。

之前我的朋友跟我的聊天記錄可以證明，這些年，我自己痛苦掙紮在情緒的汪洋，我從來沒想著去跟這個人扳扳手腕，我知道我面對的是什麽龐然大物，我惹不起，只能忍著。不過即便有所預料，這些天下來還是超出我的認知，居然可以捂嘴到這種程度，這里真的非常感謝仗義執言的網友們！

第一次爆發是我多年的好友，看到我這些年的事業發展，說我一手好牌打爛了，我非常生氣，失望，憤怒，我不能自控地跟她講了這一切是為什麽，難道我蠢到從精神物質都這麽差的原生家庭里掙紮出來了一半，會任由自己掉落嗎？
我難道不比任何人都珍惜改變自己命運的每一個機會嗎？
而我這些年又是為什麽只能跟自己的情緒對抗，維持生存已是全力，白白消耗年華？我相信百分之99的人在經歷著這些精神和肉體的雙重痛苦的時候，不會比我做到更好！我不想接受任何關於此的苛責，尤其是來自親近的身邊人的。

第二次爆發，就是最近。對不起，我真沒有那麽寬廣的心胸，我試圖忘記這些，甚至我本來都忘了，我搶救回來那三天是完全失憶的，我關於那幾年的記憶都是片段式的，醫生說一方面是zs吃太多藥一方面是大腦的自保機制，但是看到那麽多營銷，我會惡心，不是形容詞，是生理性的，我會胃很不舒服！我最喜歡的哲學家是奧勒留，我勸自己這些不好的聲音應該像河流一樣流過我，放他自然離開；我中間都有幾次想要停止了，因為一切都是在對我二次傷害，但是，這個人的所有“應對”，“操作”，以及粉絲囂張傲慢的言論，一次次地讓已經感到疲憊的我，再次被激怒。

最令我感到無力的是，那部反霸淩預告片，你當時什麽心情？會有一瞬間想到我嗎？以我對你的了解，肯定不會，你早就忘了這些了。里面所有她被霸淩時聽到令她痛苦的話，我都在她粉絲對我的留言里看到了。你們踐踏的不僅是某個具體的人，而是整個社會對公平正義的信仰。快十年了，我仍然會因為說出事實遭遇剜心之痛。而我跟十年前的我一樣毫無辦法！

黑暗榮耀我沒有看，我不敢看，我知道現實不是爽文，文東恩找到眼前 妍珍仍不覺得錯，還大言不慚說“你悲慘的人生不是我造成的，沒有我也是這麽悲慘”。而我甚至無法做到文東恩的程度，我看了也許會更因為自己的無能而難過。

我一直在勸自己保持理智克制，我看書，讀哲學，學心理，讀歷史，學政治試圖自我消解，放下我的憤怒。我甚至相當一部分時間求助於玄學和宗教。但是最近我已經被刺激到，會時常回想起我在24小時全監視搶救病房待的3天；我那些個在自我和外界帶來的痛苦掙紮的日子，是怎麽過的；我總是出現在一堆男人的泌尿科，迎著那些人好奇的目光，心里在想為什麽是我；我做手術之後，3個月的腫脹疼痛，我又對麻藥和止痛藥耐受，輾轉反側的那一天天是怎麽煎熬的？

我已經很懂事。我一直很懂事。但我無法消解我的恨意！我沒法騙自己。我是一個普通人，我已經很努力，但我的人生容錯率仍然很低，我完全不該為了別人的惡行付出如此沈重的人生代價。現在一切都說出來了，關心我的好朋友第一句話就是問我狀態還好不好，因為他們知道這些年我一直不好。但我現在感覺我很好了，我有狗有貓，有簡單的人際關系，有會逗我開心的夥伴。

這些天攻擊我窮，攻擊我糊的未成年妹妹們，我要跟你們說，窮，是原罪嗎？糊，是什麽造成的？本來我模特做的很成功的，不會缺錢缺名。我沒有想到一進這個圈子就遭遇這種事。後來我是很窮，賠完違約金還要賣掉車才能創業，然而現在錢也花完了。我看到有的粉絲要號召人來舉報我以後的店鋪，我這些天自認沒跟你們說過一句臟話難聽話，在這里我也告訴你們，你少來招惹我重生的人生，連死都不怕的人，你最好別惹我！

而且這個事情到現在，已經遠遠不是對我個人的人生做了什麽這麽簡單，這關乎所有人的人生，你們現在還不懂，但至少不要留下以後後悔的機會。

我以後會做一些公益，這肯定的，利用這次“蹭”這個人的熱度去幫助弱勢群體發聲，我不會感覺愧疚。寫完這篇，我好像吐出一口壓抑許久的濁氣，我知道，“在這一天，這一刻，我的新生活才真正開始。我將一步一步地恢覆，直到再次成為人。”

致有相似經驗的網友們：這世界上想不清楚的事情有很多，有時候並不是我們的錯，停止自我責怪，認同自我主體性，學會在對抗不公時保留內心的信念，求助也並不可恥。告訴信任的大人，或者撥打心理熱線。我一個人扛了太久，後來才知道其實可以得到很多溫暖的人的幫助和鼓勵。人生不是一條線，而是寬廣曠野，可能性有很多，不要太難過。這真的會過去。那些現在看似掌控你世界的人，最終都會變成模糊的背景板。也不要因為這些痛苦的經歷變成勢利和屈從的所謂“大人”，善良和懂事不是過錯，一定要保持這些珍貴的品質，只是，一定，要盡量使自己擁有合理地保護它的能力。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

虞書欣張昊玥

推薦閱讀

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞　揭背後勢力關係鏈

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞　揭背後勢力關係鏈

4小時前

李燕一路爆哭回台中！　繼子「摔車翻滾5圈」急診包成木乃伊

李燕一路爆哭回台中！　繼子「摔車翻滾5圈」急診包成木乃伊

7小時前

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

8小時前

龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

21小時前

快訊／《如懿傳》嘉貴妃奪威尼斯影后！　辛芷蕾哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

快訊／《如懿傳》嘉貴妃奪威尼斯影后！　辛芷蕾哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

10小時前

三立請出王牌律師維護性平職場！　她曾替張清芳爭取16億贍養費

三立請出王牌律師維護性平職場！　她曾替張清芳爭取16億贍養費

2小時前

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

9/5 14:17

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

23小時前

「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」　淡然生意經掀熱議

「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」　淡然生意經掀熱議

5小時前

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

9/6 08:38

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

9/1 18:11

《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

3小時前

熱門影音

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆

黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆
當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！

張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉

潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉
蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

看更多

【闖禍現場】邊牧咬壞沙發被發現 馬上用身體擋住！

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前0

63歲網紅二婚小32歲男！咖啡廳偶遇7天後「命運重逢」　浪漫故事爆紅

28分鐘前0

178cm女星賴郁庭「剪短髮」撩妹　反差萌爆棚點閱破20萬

39分鐘前0

台片《雲在兩千米》奪威尼斯影展VR最大獎！陳芯宜二度獲肯定

46分鐘前14

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

53分鐘前613

大S離世7個月仍被造謠婚內出軌！　律師嚴正澄清3點：守護逝者名譽

1小時前1

顏曉筠哭到癱軟！顫抖「挖土」嚇傻觀眾：這段不敢看

1小時前0

樂天女孩成台灣文化大使！　赴美同歡500粉「台式應援全場嗨翻」

1小時前65

37歲凱希遭催「年紀這麼大了還不結婚」　直言超煩燥：要選也不會選你

2小時前0

電影開拍前1個月「女主角落跑」　導演老婆救火狂賣4500萬

2小時前2033

三立請出王牌律師維護性平職場！　她曾替張清芳爭取16億贍養費

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞
    4小時前5453
  2. 李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝
    7小時前2640
  3. 江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累
    8小時前5657
  4. 江祖平：我沒什麼好失去的
    21小時前7665
  5. 《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！
    10小時前249
  6. 三立請出王牌律師！曾替張清芳爭取16億贍養費
    2小時前4032
  7. 學妹控龔益霆！噁男對話曝光
    9/5 14:176076
  8. 虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：殺了我無數次
    23小時前245
  9. 「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」
    5小時前202
  10. 江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎
    9/6 08:389690
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合