虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星虞書欣因主演《蒼蘭訣》走紅，近日被女演員張昊玥控訴霸凌，導致張昊玥罹患憂鬱症，甚至一度輕生。張昊玥6日發長文痛訴如何走出這10年的陰影：「她肯定到現在也理解不了，只是小團體，只是霸淩，只是她從高中直到今天習慣了的對金錢地位不如她的人的一貫方式，怎麽就會讓我這麽恨？」

張昊玥6日在微博發長文，訴說在揭發遭虞書欣霸凌後，面臨的各方壓力，對於虞書欣至今未對此事做出回應，她透露當時因為長期被霸凌，患上嚴重抑鬱症，還出現面部及手部抖動、泌尿系統紊亂、胃痙攣等症狀，由於病情嚴重，不得不接受長期藥物治療，甚至因顳關節習慣性脫臼，長期脫位沒法吃除了粥以外的所有東西，進行了大型手術，這些治療不僅耗盡了她的積蓄，也嚴重影響了她的演藝事業發展。

▲虞書欣再被控霸凌。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

過去因為演技精湛，張昊玥收到多家經紀公司邀約，卻因為憂鬱症錯失機會，「我有大概兩個月的時間在家裡床上躺著，什麽都做不了，一直盯著天花板哭。刷牙洗臉吃飯這些基本行動力都喪失。」2019年絕望走上絕路，所幸被家人發現及時送醫，在ICU搶救3天後才撿回一命，但那段時間失憶，發生的所有事情都只剩片段。

▲張昊玥就醫紀錄。（圖／翻攝自張昊玥微博）



在踢爆遭虞書欣霸凌後，張昊玥坦言一度想放過自己不再發言，但眼見虞書欣未出面，加上持續遭受虞書欣粉絲及微博營銷號的大量攻擊，再度被惹毛，「這些年，我自己痛苦掙扎在情緒的汪洋，我從來沒想著去跟這個人扳扳手腕，我知道我面對的是什麽龐然大物，我惹不起，只能忍著。」但如今說出來，她形容這才是真正重生。

張昊玥也正面迎戰諷刺她又窮又糊（沒知名度）的酸民，「在這裡我也告訴你們，你少來招惹我重生的人生，連死都不怕的人，你最好別惹我！」更以自身經歷鼓勵有相同遭遇的人：「有時候並不是我們的錯，停止自我責怪，認同自我主體性，學會在對抗不公時保留內心的信念，求助也並不可恥。」

▲張昊玥爆料曾被虞書欣霸凌。（圖／翻攝自微博）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

張昊玥全文：

霸淩者居然可以飾演被霸淩的公共作品嗎？

首先，至今為止，這件事不應該再被任何人定義為粉圈打架，而是關乎於每個人的人生。包括我所經歷的事情，也不是娛樂圈的議題，而是一個需要被重視，直視的社會議題。這里我只聊被她改變的我的人生。以下發言，僅代表我個人，沒有任何人，任何公關團隊執筆或潤色。

她肯定到現在也理解不了，只是小團體，只是霸淩，只是她從高中直到今天習慣了的對金錢地位不如她的人的一貫方式，怎麽就會讓我這麽恨？她理解不了，因為即便她失去了現有的一切，仍然可以衣食無憂，過著她的好日子，比我好一百倍的日子。但是我是一個什麽都沒有，17歲開始含著一口掙脫原生家庭的痛苦的氣，靠自己一步步面試，努力的人。我雖然貧窮，卻在這個名利場沒有走過任何捷徑，也沒有屈服於任何規則和潛規則，我也曾經很有希望掙脫泥潭，改變人生。

我本來會得到的人生不會更差的，當年數得著的，你們現在能知道的幾乎所有公司，導演，都給我遞了條件優厚的合約，可我那個節目下來，我有大概兩個月的時間在家里床上躺著，什麽都做不了，一直盯著天花板哭。刷牙洗臉吃飯這些基本行動力都喪失。主動意志喪失，再後來兩年的時間，不斷更換治療方案，一天吃一大把藥，各種軀體化表現嚴重，直到某一天做好所有準備選擇了離開這個世界。如果不是上天憐憫，機緣巧合，我不會有機會站在這里說出這一切。所以我連死都不怕了，還會怕你的腿毛嗎？

我這些年怎麽過的？我的哭戲我非常自信非常好，國內幾個大導都給出了非常高的評價，但從那開始開始需要天天服藥之後，我哭不出來了，我整個人是機器人，情緒麻木，我高興不起來也難過不起來，我感受不到人物的情緒，我寫的人物小傳分析很精準細膩，可我自己演不出來，不是因為能力問題而演不出來，我本可以做到的，這讓我有非常痛苦的無力感。你們看到的我所有作品，幾乎都是這個狀態下的，我本來可以演的更好很多很多倍，你知道這種無力感對於我這種小鎮卷王來說多痛苦嗎？

抑郁軀體化，不是你們想的那麽簡單。

它擊垮了我整個身體，我連日常生活的精力都很難維持。具體的表現很多：我的臉會不正常地抽動，手會無法控制的一直抖，拍裝腔的時候導演說是我太緊張，我不敢說是因為軀體化，我怕別人也不會用我拍戲。伴隨著情緒，顳關節紊亂，習慣性脫臼，偏頜大小臉越來越嚴重，查不出來任何原因，我一直脫臼了就去正骨覆位，直到yq無法就診，長期脫位沒法吃除了粥以外的所有東西，也沒法上鏡，迫不得已我去做了lefort1+ssro手術。下半臉圍繞嘴骨頭全切開再縫合，還做了顳關節重新固定。你們可以自己查，這個手術有多痛苦，有多昂貴，恢覆期有多長，臉會因此有什麽變化？這些年很多人說我整容，我沒法回應，怎麽回應？我對我的原生臉很滿意，可是，我就是那麽倒黴，因為抑郁偏頜嚴重到手術指標。

我本來就失眠，我的泌尿系統出了問題，24小時一直在強烈尿急，去衛生間又什麽都沒有。嚴重影響我的工作，生活，睡眠。做了所有檢查，全部正常，最後醫生說膀胱也是受情緒影響的，會診精神科加倍了我的精神藥物量，又用了正常用量兩倍的米拉貝隆，才能讓我每次可以連續喝半瓶水。

胃是情緒器官這是共識了吧？胃脹胃痛卻查不出病來就不說了，這應該很常見。我發病期經常胃痙攣。你們有沒有體會過？胃痙攣的疼痛非常劇烈，而且因為每次都要排除其他病因，常常需要在醫院疼到打滾還要撐差不多一小時才可以上止痛針。

我的腦子非常聰明，這點我很自傲，從小到大，我看書是過目就能記個大概，看第二遍就能基本全記住，而現在呢，我連昨天吃了幾頓飯都記不住！我很滿意我的身材比例，然而我從前六塊腹肌，體脂率非常低，卻因為發胖的藥對精神問題的療效好，所以直到現在，我不管怎麽健身怎麽控制飲食都減不下來，這也是我選擇逐漸退圈占比很大的一部分原因。

我曾經精力充沛，是體育健將。但現在我每天醒來到入睡，什麽都不做都感覺腰酸背痛毫無精神，還有情緒性皮炎，等等等等。身體是座神廟，而我的身體在方方面面都在向我發送求救信號。

之前我的朋友跟我的聊天記錄可以證明，這些年，我自己痛苦掙紮在情緒的汪洋，我從來沒想著去跟這個人扳扳手腕，我知道我面對的是什麽龐然大物，我惹不起，只能忍著。不過即便有所預料，這些天下來還是超出我的認知，居然可以捂嘴到這種程度，這里真的非常感謝仗義執言的網友們！

第一次爆發是我多年的好友，看到我這些年的事業發展，說我一手好牌打爛了，我非常生氣，失望，憤怒，我不能自控地跟她講了這一切是為什麽，難道我蠢到從精神物質都這麽差的原生家庭里掙紮出來了一半，會任由自己掉落嗎？

我難道不比任何人都珍惜改變自己命運的每一個機會嗎？

而我這些年又是為什麽只能跟自己的情緒對抗，維持生存已是全力，白白消耗年華？我相信百分之99的人在經歷著這些精神和肉體的雙重痛苦的時候，不會比我做到更好！我不想接受任何關於此的苛責，尤其是來自親近的身邊人的。

第二次爆發，就是最近。對不起，我真沒有那麽寬廣的心胸，我試圖忘記這些，甚至我本來都忘了，我搶救回來那三天是完全失憶的，我關於那幾年的記憶都是片段式的，醫生說一方面是zs吃太多藥一方面是大腦的自保機制，但是看到那麽多營銷，我會惡心，不是形容詞，是生理性的，我會胃很不舒服！我最喜歡的哲學家是奧勒留，我勸自己這些不好的聲音應該像河流一樣流過我，放他自然離開；我中間都有幾次想要停止了，因為一切都是在對我二次傷害，但是，這個人的所有“應對”，“操作”，以及粉絲囂張傲慢的言論，一次次地讓已經感到疲憊的我，再次被激怒。

最令我感到無力的是，那部反霸淩預告片，你當時什麽心情？會有一瞬間想到我嗎？以我對你的了解，肯定不會，你早就忘了這些了。里面所有她被霸淩時聽到令她痛苦的話，我都在她粉絲對我的留言里看到了。你們踐踏的不僅是某個具體的人，而是整個社會對公平正義的信仰。快十年了，我仍然會因為說出事實遭遇剜心之痛。而我跟十年前的我一樣毫無辦法！

黑暗榮耀我沒有看，我不敢看，我知道現實不是爽文，文東恩找到眼前 妍珍仍不覺得錯，還大言不慚說“你悲慘的人生不是我造成的，沒有我也是這麽悲慘”。而我甚至無法做到文東恩的程度，我看了也許會更因為自己的無能而難過。

我一直在勸自己保持理智克制，我看書，讀哲學，學心理，讀歷史，學政治試圖自我消解，放下我的憤怒。我甚至相當一部分時間求助於玄學和宗教。但是最近我已經被刺激到，會時常回想起我在24小時全監視搶救病房待的3天；我那些個在自我和外界帶來的痛苦掙紮的日子，是怎麽過的；我總是出現在一堆男人的泌尿科，迎著那些人好奇的目光，心里在想為什麽是我；我做手術之後，3個月的腫脹疼痛，我又對麻藥和止痛藥耐受，輾轉反側的那一天天是怎麽煎熬的？

我已經很懂事。我一直很懂事。但我無法消解我的恨意！我沒法騙自己。我是一個普通人，我已經很努力，但我的人生容錯率仍然很低，我完全不該為了別人的惡行付出如此沈重的人生代價。現在一切都說出來了，關心我的好朋友第一句話就是問我狀態還好不好，因為他們知道這些年我一直不好。但我現在感覺我很好了，我有狗有貓，有簡單的人際關系，有會逗我開心的夥伴。

這些天攻擊我窮，攻擊我糊的未成年妹妹們，我要跟你們說，窮，是原罪嗎？糊，是什麽造成的？本來我模特做的很成功的，不會缺錢缺名。我沒有想到一進這個圈子就遭遇這種事。後來我是很窮，賠完違約金還要賣掉車才能創業，然而現在錢也花完了。我看到有的粉絲要號召人來舉報我以後的店鋪，我這些天自認沒跟你們說過一句臟話難聽話，在這里我也告訴你們，你少來招惹我重生的人生，連死都不怕的人，你最好別惹我！

而且這個事情到現在，已經遠遠不是對我個人的人生做了什麽這麽簡單，這關乎所有人的人生，你們現在還不懂，但至少不要留下以後後悔的機會。

我以後會做一些公益，這肯定的，利用這次“蹭”這個人的熱度去幫助弱勢群體發聲，我不會感覺愧疚。寫完這篇，我好像吐出一口壓抑許久的濁氣，我知道，“在這一天，這一刻，我的新生活才真正開始。我將一步一步地恢覆，直到再次成為人。”

致有相似經驗的網友們：這世界上想不清楚的事情有很多，有時候並不是我們的錯，停止自我責怪，認同自我主體性，學會在對抗不公時保留內心的信念，求助也並不可恥。告訴信任的大人，或者撥打心理熱線。我一個人扛了太久，後來才知道其實可以得到很多溫暖的人的幫助和鼓勵。人生不是一條線，而是寬廣曠野，可能性有很多，不要太難過。這真的會過去。那些現在看似掌控你世界的人，最終都會變成模糊的背景板。也不要因為這些痛苦的經歷變成勢利和屈從的所謂“大人”，善良和懂事不是過錯，一定要保持這些珍貴的品質，只是，一定，要盡量使自己擁有合理地保護它的能力。