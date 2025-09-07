ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張惠妹為林智勝停休「低調力挺」
好高騖遠的三大星座！
江祖平控高層兒性侵！三立再發聲明
樂天女孩成台灣文化大使！　赴美同歡500粉「台式應援全場嗨翻」

記者孟育民／台北報導

樂天女孩遠赴美國，日前受邀參加美國華盛頓的「臺頑千禧青少年基金會」舉辦的台灣日活動。現場近500位僑胞與在地民眾齊聚，不僅透過舞蹈、音樂與美食共襄盛舉，也見證樂天女孩把最道地的台式應援文化帶上國際舞台，展現熱情與活力，也被大讚「女孩們就是台灣最佳的文化大使。」

▲▼樂天女孩在華盛頓球場合影。（圖／樂天桃猿提供）

樂天女孩們在基金會活動上，帶來〈客家本色〉、〈桃猿男兒〉等經典舞蹈，邀請大小朋友一同上台互動，讓全場沉浸在台式應援的魅力之中。活動後更與粉絲近距離交流，熱情簽名合影。台下也準備了大腸麵線、排骨便當、愛玉、肉包及招牌珍珠奶茶等多樣台灣小吃，讓女孩們回味熟悉的家鄉味。

▲樂天女孩見到許多粉絲。（圖／樂天桃猿提供）

愛喝「全糖飲料」的筠熹笑說：「因為珍奶裡還有仙草和布丁，喝起來沒有那麼甜，好喝！」並豎起大拇指大讚美國也用台灣珍珠。小紫則自稱「吃貨組」，興奮分享：「大腸麵線裡有滿滿的香菜和大蒜，超合我口味！」還打趣笑說原本想趁出國減肥，「結果我的減肥失敗了。」曲曲也驚喜直呼：「來美國還能吃到滿滿大腸的麵線，真的太幸福！」

▲筠熹大喝珍珠奶茶。（圖／樂天桃猿提供）

聊起樂天女孩與基金會的合作契機，MGY創辦人之一唐伯禹和李中慧透露，源於2024年與華府國民隊合作試辦的「台灣日」活動，當時的應援表演獲得熱烈迴響，成為基金會推廣台灣文化的重要靈感。李中慧表示，台灣啦啦隊的表演是最具代表性的文化符號之一，「啦啦隊在球場上吶喊的場景，對美國球迷來說是全新的衝擊，也是最直接感受到台灣熱情的方式。」因此，樂天女孩成為最合適的推廣夥伴，進一步擔任台灣文化推廣的角色。
 

人正真好！舒華買衣服「長太漂亮被打折」

