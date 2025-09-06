直擊／蔡依林被抓包「晚上10點還沒睡」　露面揭熬夜下場：不漂亮了

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）睽違六年推出專輯《Pleasure》，相當寵粉的她，先前即預告今（6日）下午突擊快閃信義區咖啡店，不僅包下店面，還請歌迷喝咖啡，更驚喜獻唱〈Fish Love〉、〈Pillow〉、〈玫瑰少年〉，演唱會上許久沒有安可橋段的她，還難得自己主動喊安可，並驚喜帶來〈假裝〉，最後還無預警宣布，幫現場有帶專輯來的歌迷簽名。

▲蔡依林快閃信義街頭。（圖／華納提供）

由於Jolin先前透露自己晚上9點半睡覺，引起許多人紛紛喊話要效法Jolin的「蔡依林標準時間」作息，不少網友直呼Jolin根本是「大人界巧虎」，今天現場有粉絲對她高喊：「巧虎！」Jolin也幽默回：「巧虎那天熬夜了，今天變得不漂亮了！」拿她之前被網友直擊，超過晚上十點還在路邊跟吳青峰、蔡健雅散步的梗自虧，但歌迷狂讚她還是超美，讓她忍不住笑說：「你們嘴巴太甜了。」但還是不忘叮嚀歌迷，「回去記得幫我修圖。」

歌迷紛喊表示想看Jolin跳舞，由於先前Jolin給歌迷指定「暑假作業」題目，就是練好新歌〈DIY〉的舞蹈，因此今天Jolin也現場「驗收」成果，請歌迷跳給她看，全場紛紛高喊：「會跳！」結果一看到只有幾個人站起來準備表演，讓Jolin傻眼問：「只有五位會跳？我剛剛是被誰騙了？」笑翻全場，最後還是不少人起身大跳〈DIY〉，讓Jolin看了欣喜露出「Mommy笑」。

▲▼蔡依林快閃信義區咖啡店，不僅突襲辦簽名會，還親自泡咖啡給幸運粉絲。（圖／華納提供）

Jolin也藉著近距離互動，和歌迷分享：「從5月專輯發行到現在，很少有機會這麼近距離見面的機會，我們是自己主動想做這件事，能有一個跟歌迷之間的小活動。」她表示，原本就計畫和預購實體專輯的歌迷們見面，但看到今天現場有人帶著專輯，便臨時決定讓現場歌迷先「嚐鮮」。不僅如此，Jolin更親手為前兩名歌迷製作咖啡，寵粉舉動令現場氣氛再度沸騰。最後，她也驚喜宣布消息：「不久後會有見面的機會！」