虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星虞書欣因主演《蒼蘭訣》走紅，近日接連爆發負面爭議，被女演員張昊玥控訴霸凌，稱「她們沒動手，卻殺了我無數次」為標題，回憶當時在節目中被當成透明人，遭到對方軟暴力：「只要我接了一句無論是誰的話，迎來的就是一片死寂。」且此事只要公開發文，就會被刪除，疑似刻意蓋牌，引發議論。

▲虞書欣。（圖／翻攝自微博）



前演員張昊玥5日在小紅書發文，揭露2016年參與綜藝節目《一年級·畢業季》期間遭到虞書欣等人霸凌，直指對方的6件惡行，詳述在節目錄製期間被當透明人、被當面嘲諷、故意模仿取笑、搶角色、威脅旁人孤立他、聊天群組排除她，導致患上嚴重的抑鬱和焦慮症，最終在2017年選擇逐漸退出演藝圈，「而軟暴力最高明的地方在於－你哭了，就是你玩不起。事後仍能一臉無辜，『我什麽都沒做啊？』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張昊玥爆料曾被虞書欣霸凌。（圖／翻攝自微博）

在錄影的2個月內，張昊玥慢慢變得自我懷疑，「我學會了假裝不在乎，學會了陪笑。我跟著笑，好像我真的覺得很好笑。我甚至開始刻意向領頭者示好以表示自己沒有威脅。我甚至開始相信，也許我真的不配被尊重。」也開始改變自己的行為，盡量不說話、不引人注意、不與人對視，「在那道目光掃過我的時候主動露出笑容，希望這樣能減少被攻擊的機會。」

▲虞書欣爆霸凌。（圖／翻攝自微博）