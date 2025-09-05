秋泳愚手機殼遭炎上！學生妹站情趣用品店前　韓網傻眼：又出事了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新晉男神秋泳愚（秋英宇）一連參演戲劇《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》爆紅，卻在走紅之際，被韓國網友挖出IG追蹤名單充滿近40位辣妹直播主、正妹網紅等，形象大受打擊。怎料，上一波打擊還沒恢復形象，近來他又被炎上，遭發現手機殼上還寫著「成人情趣用品」，引起韓網撻伐「怎麼又出事了」、「這水準⋯」、「連藏都不藏了嗎」。

▲秋泳愚手機殼遭炎上。（圖／翻攝自instiz、theqoo）



秋泳愚（秋英宇）近來遭網友拍到手機殼，圖案卻遭到炎上，該手機殼畫著一名高中女學生，卻站在「成人情趣用品」店面的前面，有網友翻出畫家的身份，其實是一名追蹤只有500多人的小眾中國畫家，且該名畫家以女高中生作畫，角色的姿勢都略帶性暗示，使得秋泳愚遭質疑戀童僻。

▲▼該手機殼上有畫家帳號，以學生妹為主作畫。（圖／翻攝自instiz、theqoo）



輿論在韓延燒，「秋泳愚手機殼」討論PO文轉發破千、點閱高達10萬，由於手機殼上有標註「畫家帳號」，使得網友認為「秋泳愚不會不知道畫家的畫風」、「怎麼又出事了」、「這一搜尋就知道是誰畫的了」、「怎麼會這樣」。

▲秋泳愚手機殼遭韓網炎上。（圖／翻攝自instiz、theqoo）

但也有人緩頰「搞不好是粉絲送的手機殼」、「會不會秋泳愚根本不知道」，針對手機殼爭議，秋泳愚公司方面暫無回應。不過，他出道以來二度形象中傷，過去遭挖出IG帳號追蹤近40位辣妹直播主、正妹網紅等，其中包含大尺度的脫衣直播主，他曾對外道歉，「受到這麼多的愛與關注，我也意識到自己所講出的一字一句都必須更慎重、小心，很抱歉我讓大家感到不舒服。」強調今後會更加謹慎。沒想到，再度出事了。