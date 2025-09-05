ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「林隆璇帥兒」成功嶺身體出狀況！
容易玻璃心、淪陷渣男是「底氣不夠」
陪伴摯友走金高銀記者會爆哭！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 龔美富 龔益霆 三上悠亞 河北彩伽 佐藤勝利 邊荷律

秋泳愚手機殼遭炎上！學生妹站情趣用品店前　韓網傻眼：又出事了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新晉男神秋泳愚（秋英宇）一連參演戲劇《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》爆紅，卻在走紅之際，被韓國網友挖出IG追蹤名單充滿近40位辣妹直播主、正妹網紅等，形象大受打擊。怎料，上一波打擊還沒恢復形象，近來他又被炎上，遭發現手機殼上還寫著「成人情趣用品」，引起韓網撻伐「怎麼又出事了」、「這水準⋯」、「連藏都不藏了嗎」。

▲▼秋泳愚手機殼遭炎上。（圖／翻攝自instiz、theqoo）

▲秋泳愚手機殼遭炎上。（圖／翻攝自instiz、theqoo）

秋泳愚（秋英宇）近來遭網友拍到手機殼，圖案卻遭到炎上，該手機殼畫著一名高中女學生，卻站在「成人情趣用品」店面的前面，有網友翻出畫家的身份，其實是一名追蹤只有500多人的小眾中國畫家，且該名畫家以女高中生作畫，角色的姿勢都略帶性暗示，使得秋泳愚遭質疑戀童僻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼秋泳愚手機殼遭炎上！學生妹站情趣用品店前　韓網傻眼：又出事了。（圖／翻攝自instiz、theqoo）

▲▼該手機殼上有畫家帳號，以學生妹為主作畫。（圖／翻攝自instiz、theqoo）

▲▼該手機殼上有畫家帳號，以學生妹為主作畫。

輿論在韓延燒，「秋泳愚手機殼」討論PO文轉發破千、點閱高達10萬，由於手機殼上有標註「畫家帳號」，使得網友認為「秋泳愚不會不知道畫家的畫風」、「怎麼又出事了」、「這一搜尋就知道是誰畫的了」、「怎麼會這樣」。

▲▼秋泳愚手機殼遭韓網炎上。（圖／翻攝自instiz、theqoo）

▲秋泳愚手機殼遭韓網炎上。（圖／翻攝自instiz、theqoo）

但也有人緩頰「搞不好是粉絲送的手機殼」、「會不會秋泳愚根本不知道」，針對手機殼爭議，秋泳愚公司方面暫無回應。不過，他出道以來二度形象中傷，過去遭挖出IG帳號追蹤近40位辣妹直播主、正妹網紅等，其中包含大尺度的脫衣直播主，他曾對外道歉，「受到這麼多的愛與關注，我也意識到自己所講出的一字一句都必須更慎重、小心，很抱歉我讓大家感到不舒服。」強調今後會更加謹慎。沒想到，再度出事了。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

秋泳愚

推薦閱讀

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

17小時前

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見

9小時前

江祖平也是被害人！心臟藥遭換鎮定劑　三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平也是被害人！心臟藥遭換鎮定劑　三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

2小時前

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

1小時前

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

16小時前

江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸

江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸

10小時前

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

20小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

20小時前

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

9/4 12:19

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

4小時前

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」首揭內幕

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」首揭內幕

4小時前

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

9/4 09:32

熱門影音

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

看更多

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐

16分鐘前0

男人只要不忠是絕不回頭了！《我們六個》金句藏血淚：懂得找人求助

34分鐘前10

2年前患子宮癌！韓女星曾被告知恐不孕　「突破1%奇蹟」懷雙胞胎

34分鐘前711

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！　揭龔益霆侵犯細節哭了

38分鐘前21

李㼈認和三立副總相識10多年！　談江祖平「曝私下個性」：做錯事就要負責

49分鐘前0

秋泳愚手機殼遭炎上！學生妹站情趣用品店前　韓網傻眼：又出事了

51分鐘前1211

江祖平遭龔益霆動粗！提分手絕不開門　「竟被打爆3洞」過程全都錄

1小時前99

獨／連環爆！江祖平舊愛約砲學妹「男友月收沒10萬請他離開」　龔益霆薪資曝

1小時前1110

江祖平爆龔益霆「拉女牌咖進房間」企圖性侵！邊脫邊喊：來當牌友兼砲友

1小時前0

黃子韜首度公開！一加徐藝洋好友「就確信會結婚」　幸福笑：命中注定

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕
    17小時前8877
  2. 江祖平：我一定要索賠性侵罪！
    9小時前6680
  3. 江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊
    2小時前7841
  4. 學妹控龔益霆！噁男對話曝光
    1小時前4063
  5. AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目
    16小時前4216
  6. 江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光
    10小時前2645
  7. 江祖平怒回：不如我們一起去驗傷
    20小時前3433
  8. 江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總
    20小時前8046
  9. 江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒
    9/4 12:19132144
  10. 快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富暫離現職
    4小時前7657
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合