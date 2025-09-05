獨／連環爆！江祖平舊愛約砲學妹「男友月收沒10萬請他離開」　龔益霆薪資曝

記者蕭采薇／台北報導

江祖平指控遭舊愛、三立資深副總龔美富兒之子龔益霆硬上。另一名被害者向《ETtoday星光雲》獨家披露，被龔益霆言語騷擾，甚至在知道對方有男友也不放棄，還嗆聲「男朋友月收沒10萬就請他離開吧！」不過擔任FD（現場導播）的龔益霆，若是單就自己薪水而言，也和10萬有一大段差距。

▲江祖平公開男方正面照，也間接曝光龔益霆的職業。（圖／翻攝自Threads）

匿名被害者A向《ETtoday星光雲》透露，她與龔益霆是大學的學長和學妹關係，對方畢業後，龔益霆又突然傳去訊息，這次更直接，開門見山問：「要不要打砲？」讓A傻眼到緩緩打出一個「？」龔益霆像是不知道自己有多唐突，還解釋：「字面上的意思」當場被A女打槍：「不要謝謝。」

隨後A女也向龔益霆表示自己有男友，沒想到他卻回：「想打砲可以找我」甚至對女方表示：「你男朋友月收沒有10萬就請他離開吧，你來找我，你會接受，不要過苦日子。」完全無視對方已經三番兩次拒絕。A向《ETtoday星光雲》說：「他一直都是這樣，大學就聽過他不少風流事蹟。」

▲龔益霆在知道對方有男友後，仍表示「可以打砲」。（圖／A小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

據悉，龔益霆在三立擔任FD（現場導播），月薪也不超過10萬。三立員工向《ETtoday星光雲》表示，一般工作未滿3年的導播，薪水不超過4萬，而龔益霆擔任的FD（現場導播）薪水通常更低，保守估計不超過3.5萬。至於是什麼讓他可以如此有自信說出「男朋友月收沒10萬就請他離開」，也只有他自己知道。

▲月薪也沒有十萬的龔益霆，卻要對方「男友月收沒有10萬就請他離開」。（圖／A小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

而繼三立副總龔美富發出公開聲明，強調相信兒子願接受司法調查，三立電視總經理高明慧5日正式發表聲明，表示「已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職」，同時報告公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦，並再次強調「公司絕不護短」。此外三立也強調，「公司性平申訴負責窗口確實有主動聯繫江小姐（9/3接通後掛斷、9/4通話約十分鐘），絕無徇私。」

▲龔益霆學妹表示遭到他的言語騷擾。（圖／翻攝自IG，新聞處理需打碼）

