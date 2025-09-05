53歲小鐘錄運動實境「臉色蒼白」！　體能透支崩潰喊：想趕快回台北

記者孟育民／台北報導

全台首創的大型混合健身運動競技節目《最強的身體》本周將播出全新第四集，選手們繼續迎戰爆發力與耐力的雙重考驗。本周有來自於電影《角頭：逗陣欸》的主角鄭人碩、唐振剛，一起報名挑戰男雙比賽。鄭人碩更稱讚隊友唐振剛是個「安全感很足的男人」，透露自己剛開始健身的時候，對方給予非常多的幫助。

▲鄭人碩、唐振剛錄製《最強的身體》。（圖／好看娛樂提供）



鄭人碩和唐振剛，兩人因拍攝《角頭2》而熟識，因都有健身的共同喜好，而報名挑戰，唐振剛表示鄭人碩是很疼愛自己的哥哥，可以跟他一起、也是第一次參加體育競技節目，真的非常開心，更說：「從練習的時候就感覺到，跟碩哥的默契其實真的很好。」

而同樣挑戰男雙比賽的還有重量級「客家一哥」小鐘（鐘昀呈），攜手明星御用健身教練浩克參賽，小鐘更喊話：「我是諧星界代表，這個看得很重，我們一定要完賽。」過程中兩人一起挑戰推雪橇、甩壺鈴等競賽高強度項目，有別於剛來到現場的搞笑，體能已經快到達極限的小鐘，臉色發白直呼：「好想趕快回台北」。

▲小鐘錄到臉色發白 。（圖／好看娛樂提供）

本次女單備受矚目的則是韓籍啦啦隊ㄒmimi，她也是韓國最火紅體能節目《體能之巔》的參賽者，這次參加《最強的身體》，趙娟週直言：「我參加這個節目，是因為我想挑戰我自己。」比賽過程中雖經歷艱難項目，但卻絲毫不影響其仙氣與顏值，讓場邊眾人直呼：「這是在拍電影嗎？」





▲趙娟週再度挑戰自我 。（圖／好看娛樂提供）