《RM》金鐘國今天要結婚了！　婚禮司儀由「15年摯友劉在錫」擔任

記者張筱涵／綜合報導

韓星金鍾國（金鐘國）8月18日透過粉絲咖啡館公開親筆信，親自宣布「我終於要結婚了」的喜訊。經過多日的期待，他的婚禮就在今日（5日）正式舉行。

▲金鐘國（後排左一）今天要舉行結婚典禮。（圖／翻攝自Instagram／sbs_runningman_sbs）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金鍾國今確定於首爾某地舉辦非公開婚禮，僅邀請雙方家人與至親出席，小規模進行。最受矚目的是，他在《Running Man》合作超過15年的老搭檔、「國民MC」劉在錫，將親自擔任婚禮司儀，見證好友的重要時刻。

對於新娘的身分，外界盛傳可能是「來自美國洛杉磯的38歲化妝品公司代表」，也有說法是「小他20歲、任職大企業的女性」，但金鍾國始終低調未公開細節。此外，他先前被媒體拍到在首爾江南區以62億韓元（約新台幣13.7億元）現金購入高級別墅，如今也證實將成為新婚愛巢。

金鍾國在親筆信中寫道：「我終於要結婚了，其實之前多少有暗示過，但應該還是有很多人會覺得突然。今年是我出道30週年，本來沒有製作新專輯，卻先完成了我的另一半。雖然來得有些晚，但能這樣走下去，是非常值得慶幸的事。請大家給予祝福與支持。」