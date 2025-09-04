邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊成員邊荷律來台一年多，憑藉甜美外貌與活潑個性累積大批粉絲，平時會透過社群記錄應援日常的她，今（4）日在IG限動發文並向粉絲們解釋，為何自己總是對班機時間保密到家，同時也透露對於收到接機粉絲的禮物，但卻無法幫對方簽名而感到愧疚，「很抱歉，甚至快要哭出來了。」

▲邊荷律。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

邊荷律坦言，時常會有粉絲問她什麼時候會到機場，但她總是無法告知，原因是因為她不能幫每個人都簽名，所以只能偷偷地進來。緊接著邊荷律透露，就在今天，雖然明明不是什麼特別的日子，卻依舊有大批粉絲，在她比賽前一天，特地前來機場等候，不但熱情地歡迎她，還送上了許多禮物，這份心意讓她極為感動，卻也讓她更加自責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邊荷律表示，因為時間與現場秩序的考量，「沒辦法幫很多人簽名」，在必須離開的那一刻，她內心感到「真的很愧疚，很抱歉，甚至快要哭出來了。」邊荷律向粉絲們溫情喊話，希望大家不要難過。她坦言，自己內心非常想滿足所有粉絲的願望，「一個小時也好、兩個小時也好，我都想要幫每一個人簽名」，無奈最大的考量還是「不能影響到其他旅客。」

▲邊荷律對粉絲感到愧疚。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）



最後，邊荷律再次為今天無法滿足所有粉絲而致歉：「今天也真的很抱歉」，並送上「我愛你們」的暖心告白，最後與粉絲們相約：「我們球場見！」