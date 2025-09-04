韓籍YTR 7年前遭設局詐財　宣布「重返台灣工作」曝原因：在這才幸福

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者蔡宜芳／綜合報導

韓籍網紅宋讚養在2017年曾來台發展，沒想到卻遭經紀人設局詐騙，他也於七年前回到南韓。不過，宋讚養3日宣布自己將在台灣開啟新生活，目前也拿到了工作證，開心表示「感謝台灣給我這機會」。

▲▼韓籍YTR宋讚養7年前遭設局詐財　宣布「重返台灣工作」曝原因：在這才幸福。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

▲宋讚養正式在台取得工作證。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

宋讚養透露，這趟拿工作證的過程非常漫長，「一個外國人為了拿到工作證能夠遇到的所有麻煩事，我應該是全都遇到了，就這樣浪費掉的時間就有個兩個月吧。」他坦言，過程中曾感到疲憊，也因此暫時遠離社群，但最後終於成功拿到證件。他也打趣說，如果早知道要花半年，可能早就開啟YouTube了，但仍認為等待是值得的，「因為這次我回台後，最注重的還是住在台灣的『身分』以及『資格』，所以讓我能夠生活下去的工作證，才是使我在台灣開始一切的信號彈。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼韓籍YTR宋讚養7年前遭設局詐財　宣布「重返台灣工作」曝原因：在這才幸福。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

▲宋讚養針對時事、社會議題分析的影片相當受到歡迎。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

宋讚養表示，自己在韓國生活七年後的結論是：「我的人生只是為了賺錢的話，就該待在韓國。」但是他想要過個「幸福的人生」，所以選擇回到台灣，「這個東西一旦嘗過就戒不掉啦！」他強調，台灣帶給他的幸福，並不是當網紅才有的，而是「人在台灣就能享受到的東西」。雖然也觀察到台灣這幾年風氣有所不同，但他直言：「台灣的天花板甚至深淵我都經歷過，但最後的結論依然是我待在台灣才是幸福的。」

宋讚養也坦白，他過去七年一直很羨慕能在台灣拍片的外國人，因為自己心中最想拍攝的主題，始終是只能在台灣記錄的內容，「所以不管有沒有人看，我想先搞定一下七年前沒有圓的夢。」

宋讚養在文末更強調：「我不會傲慢地想要改變台灣，但我會用我的人生貢獻台灣。感謝台灣給我這機會。」真誠的貼文引來不少粉絲留言祝福他一切順利。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

選單收合