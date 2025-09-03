蕾菈宣布離婚後暫離台灣！　首露臉吐心聲：生活還是要過

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）2022年和DJ湯宇結婚，不時會透過社群和粉絲分享婚姻生活，不料2日晚間卻突然發文宣布離婚，引發熱議，而她在宣布離婚後暫時離開台灣，最新近況隨之曝光。

▲▼蕾菈出國。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過蕾菈在IG限動發布的短片可見到，她身穿一件黑色長袖上衣，設計極為大膽，從胸前、腰側到整條手臂，都佈滿了鏤空與交叉綁帶設計，大量的皮膚在編織的線條間若隱若現，下半身則搭配同色系的褲子。蕾菈在沉澱一夜後，於影片中向所有關心她的粉絲報告近況，一開頭便說道：「早安，生活還是要繼續過下去的，所以這週的工作還是得做。」接著開始宣傳團購，宣布離婚後的近況曝光後，再度掀起網友討論。

▲▼蕾菈離婚後首露臉。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

事實上，蕾菈昨（2）日深夜發文宣布和湯宇離婚，她在文中提到：「我們已經做出了一個共同的決定——和平分開，結束婚姻關係。」她在文中強調，這個決定不是衝動，也不是爭吵的結果，而是雙方經過長時間的誠實溝通後，共同做出的選擇。至於離婚原因，蕾菈表示，兩人之間沒有誰對誰錯，也沒有輸贏，純粹是在人生的道路上，走到了分岔口。她坦言，隨著時間，彼此在價值觀、生活節奏、人生目標上，都有了不同的理解與追求。

▲蕾菈2日深夜宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）