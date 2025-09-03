陸主持人爸爸是警察！哥哥4歲遭報復綁架　「大腦注射藥物」慘變植物人

記者田暐瑋／綜合報導

大陸知名主持人陳銘在節目中首次公開家庭悲劇，童年時哥哥因父親的警察身分，被犯罪分子擄走，注射藥物施虐整整3個月，找到時已半殘，終生失去自理能力。

陳銘在2日接受專訪，首度公開家庭悲劇，他的爸爸是一名警察，1979年偵辦一起黑社會案件，遭到對方惡意報復，將當時年僅3、4歲的哥哥綁架，失蹤3個月後終於尋獲，但哥哥因腦部被注射藥物，導致智力永久退化，僅剩1歲半的水平，終生失去自理能力，「他9歲那年，跑了很多地方後確診，已經沒有辦法再回歸到正常人的智商了。」

▲陳銘公開家庭悲劇。（圖／翻攝自陳銘微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

看到哥哥受到痛苦，陳銘心痛表示：「他們（黑社會）認為對一個警察家庭最好的報復，並不是把孩子抓走處理掉，因為你只會疼一時，他們會讓他變成一個大腦上的殘疾人，而且讓他一輩子陪在你身邊。」而哥哥在2023年新冠疫情期間離世。

在節目中，陳銘強調公開這段經歷的初衷是希望能引起社會對警察家屬群體的重視，反對使用「殘疾」或「殘廢」等帶有負面標籤的詞彙，認為這樣的表述會對受害者造成二次傷害。

▲陳銘公開家庭悲劇。（圖／翻攝自陳銘微博）

