幕後／許光漢太鬆！訪問脫口「啊不然咧？」　急道歉：體諒一下社會新鮮人

記者蕭采薇／香港報導

這幾天，你的社群也被許光漢洗版了嗎？回歸的「許光漢2.0」，在香港見到久違的記者，在沒有鏡頭拍攝下，他坦言對訪問「還在適應中」，卻也多了幾分愜意輕鬆，甚至還不小心「太鬆」，受訪時脫口說出：「啊不然咧？」講完後還自己趕快道歉，笑說：「請大家理解一下社會新鮮人。」

▲許光漢與袁澧林參觀《他年她日：昂坪360的時光約定》電影展覽。（圖／甲上提供）

《他年她日》是許光漢入伍前拍攝的最後一部作品，差不多也是一年多前，他待在香港一段時間，神神祕祕，最後鮮少發文也鮮少用表情符號的他，在IG限動貼出一張海水照，配文是「終於」，以及一張哭哭臉的emoji。粉絲才知道，他又悶聲幹大事，進了組，還又拍完了一部作品。

▲許光漢退役後第一個公開活動，現身為電影《他年她日》宣傳。（圖／甲上提供）



回想起當時那則限動，許光漢說，那場殺青戲是在水裡拍的，「其實我們拍攝的時間滿密集的，劇組的大家像個小家庭的感覺，大家有種革命情感。」那天的拍攝地點，其實是在離碼頭都還要一小時船程的地方，儘管沒有自己的戲份，卻所有人都來陪劇組殺青，包括女主角袁澧林，以及片中飾演許光漢弟弟的陳澤耀。

▲許光漢和袁澧林在電影《他年她日》有段跨越時空的愛戀。（圖／甲上提供）

藝術總監文念中強調，那場戲，其實許光漢拍得很辛苦。那麼究竟是如釋重負的「哭哭」，還是捨不得大家的「哭哭」？許光漢說，當然是後者，但一時放太鬆，他忍不住開啟鬥嘴模式說：「啊不然咧？」講完自己還不好意思地說：「不行，你們特地飛過來，要對你們好一點。大家理解一下社會新鮮人啦。」再度拿自己退役是「二度就業」自嘲。

▲許光漢為電影《他年她日》首次嘗試長髮造型。（圖／甲上提供）

他在片中有段被狠狠毆打的片段，沒有用替身，自己親自上陣。許光漢說：「其實那場戲，我本來還問說，可不可以打更重一點。」於是他被踢了好多下，還在地上翻滾了好幾圈，但回想起這段拍攝，許光漢笑說：「因為打我的狗哥，我小時候都在周星馳電影裡看到他，好幾次我都想說『欸不能笑』。」被虧是被打也開心，他欣然承認：「可能有一點喔。」

▲許光漢與袁澧林參觀《他年她日：昂坪360的時光約定》電影展覽。（圖／甲上提供）

不過導演龔兆平也爆料，在拍攝另一場被壓制的戲時，當天許光漢其實是生重病，發燒、感冒，還有腸胃炎，「我們那時候一直很想放他回去休息，他病太重了。」但因為檔期有限，許光漢還得回台灣服兵役，沒辦法delay，最後是在極度虛弱下完成那場戲，讓導演龔兆平也感動的說：「真的非常感謝光漢。」《他年她日》將於中秋檔期、10月3日全亞洲同步上映。