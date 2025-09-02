ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
朴敏英「雙頰凹陷」嚇壞粉絲
蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」　昔讚湯宇：是對我最好的男人

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅蕾菈在2日晚間宣布與丈夫湯宇結束三年婚姻，消息令許多人感到震驚，不過，她強調兩人是和平離婚，「這不是衝動，也不是爭吵的結果」。而她當年嫁給湯宇時，也曾提到自己不是因為衝動才再婚，更深知「感情沒有絕對跟永遠」。

▲▼蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈和湯宇結束三年婚姻。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈在和湯宇結婚前，曾有過一段婚姻，並生下女兒。她於2021年認愛湯宇後，隔年便登記結婚，當時她曾說：「阿湯是我遇過最愛哭、最感性、對我最好的男人，擁抱了每一次潰堤的我。嫁給他不是衝動，是憧憬。」

▲▼蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈曾表示嫁給湯宇不是因為衝動。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

而蕾菈當年宣布再婚時，也免不了遭部分網友酸言酸語，還有人攻擊她「買一送一」。對此，蕾菈坦蕩反擊，「為什麼離過婚的女性越來越弱勢？因為不管是什麼原因離婚，女性只會被冠上二手，買一送一的名號，好像大家都是處男處女似的，更何況單親也並不是一件錯事！」

蕾菈坦言，她在離婚後的六、七年來，一直都很懼怕婚姻，怕又再次受到傷害，但是決定嫁給湯宇時，她告訴自己「感情沒有絕對跟永遠」，雖然未來的事說不準，「但我現在想愛，我願意被愛，他值得我愛。」認為珍惜當下更重要。

