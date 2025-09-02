利菁PO合照「曾國城暴瘦一圈」　釣出本尊大笑：修過頭了

記者王靖淳／綜合報導

女星利菁昨（1）日透過臉書發文曬出與曾國城、方芳芳、任容萱打皮克球的合照，不料貼文及照片曝光後，出現眼尖的網友發現曾國城疑似變瘦了，引發熱議。為此，利菁在看到留言後，也親自解釋背後的原因。

▲利菁會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

利菁以「我愛上了…無法自拔」為題發文開頭，並感嘆「一切來得太突然，這就是緣分到了」，接著更笑稱自己現在「天天都想皮克球的聚會」，對這項運動的痴迷程度，可見一斑。她更曬出與友人的合照，陣容一字排開是曾國城、方芳芳與任容萱等豪華明星球友團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲利菁PO照洩漏曾國城近況。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，也出現眼尖的網友發現，站在利菁身旁的曾國城，身形似乎比以往消瘦了不少，便在留言區驚訝地表示：「國城哥變瘦了。」沒想到這句無心的留言，竟釣出了利菁本人親自回覆，而她的答案更是讓眾人笑翻，直接承認是自己的修圖技術出了差錯，她大笑回覆：「我修過頭了。哈哈哈。」



▲利菁回覆網友的留言。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）