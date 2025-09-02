熊熊卓毓彤即將迎來39歲生日釀二胎　卵子剩5顆醫生指出關鍵原因

記者葉文正／台北報導

熊熊(卓毓彤)即將在九月四日迎來39歲生日，今天更在記者會慶生，她並說想帶女兒一起訂乾杯，跟老公三人一起慶生，她說現在一歲半，但是媽媽跟女兒都很重口味，也即將要醞釀生第二胎，希望明年能生個馬寶寶，還建議黃豪平女友周宇柔也趕快去凍卵，以免想生生不出來。

▲熊熊坦承即將做第二胎。（圖／記者黃克翔攝）

對於生子計畫熊熊很認真，還勸黃豪平女友趕快去凍卵，「我第一次凍卵14顆跟第二次10，最後只剩5顆，醫生說是因為我越來越老了，要奔4了，但我外貌維持得不錯，包括打電波跟音波，還有雷射，大概一年一次，還有保健品，現在每天早晚都吃一把，中藥加西藥十幾顆保健食品，本想要生三胎想想應該無法了，現在要要等安排植入的時間，想要馬年尾巴的孩子，天秤，魔羯等等都可以。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃豪平稱與賀瓏失聯。（圖／記者黃克翔攝）

為了高齡準備型懷孕，熊熊說先靠中醫調養，又養卵跟針灸，其實第一胎生完後剖腹產的疤都要消失不見了， 被黃豪平笑說是金鋼狼，她說自己生完後不是憂鬱，是躁鬱，生完小孩後，每天會因為睡不飽生氣跟焦慮，後來吃保健食品，現在就比較好，跟老公兩人時間分配也均衡。」

▲熊熊與黃豪平合作主持節目。（圖／記者黃克翔攝）

熊熊說，當生完第一胎後，就跟醫生討論第二胎，「我卵子六月取完，第一胎生完本來不想餵母奶，怕擠奶老公會變成出氣筒，但因為女兒出生只有2500公克，但女兒又不愛吃母乳，導致一周後就退掉了，下一胎如果男生，聽說會比較喜歡喝母奶，還是可以餵。」

熊熊說生完小孩真的有帶財，不僅接保養品，掉髮，還有保健品等等不少業配，真的小孩會自己帶錢來。不過之前經營的副業還有餅乾，凍薏仁跟另一個產品賠了3百萬，懷孕後就暫時停止，未來本身還是有想要做副業，先等小孩第二胎也順利生完，再繼續完成副業的夢想。

黃豪平對於新節目的構想則笑說，可能現在年輕人很多人沒聽過「熊天平」，沒想到後來竟然用我取的名字，跟熊熊認識很久，一起做過節目，世足賽期間開《塔說了算》節目，結果算出來一點都不準，後來節目就收了，兩人電波很合，相關話題聊不完。女友也不會擔心，「我比較喜歡文青模樣的女生，覺得交朋友就很累，有穩定的伴侶是最輕鬆狀態，女友現在也很想衝事業，所以還沒有結婚，但一定有想過這件事。

黃豪平說，沒跟黃子佼聯絡，也沒跟賀瓏聯繫，「可能賀瓏有一點怕我，不知道我的態度，其實只要有困難的，我能夠幫忙的，借錢的也可以，十萬元都還可以，他幫過我很多忙，過去找他合作，都一口答應，要借錢沒問題，要合理的忙跟數量也就OK。」

黃豪平說之前跟ALBEE與小蝦有失戀陣線聯盟群組，感情上很少去過問別人八卦，不知道佼哥在幹嘛，或許自己很愛碎念，大家都會擔心我講什麼，那是他們自己要去面對的事情。