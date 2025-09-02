麻衣罕見動怒！來台打拼遭酸「賺台灣人的錢」走心：超越玩笑範圍

記者孟育民／台北報導

緯來《女王大人》邀請麻衣、史丹利、梁赫群、徐瑋吟展開「玩笑尺度界線大對決」，節目拋出「若開玩笑說女同事因經痛請假剛好能躲掉會議」的案例，眾人掀起兩派論戰。麻衣分享在日本，男生若拿女生月經來開玩笑，會被視為性騷擾。史丹利也補充道：「日本現在連對同事說『加油』都不行，會被認為職權騷擾！讓對方覺得你是不是瞧不起我，為什麼要叫我加油！」讓人聽了瞠目結舌。

▲《女王大人》展開「玩笑尺度大對決」。（圖／緯來綜合台提供）



麻衣分享自己曾遇過讓她難得動怒的玩笑：「以前常出外景，天氣很熱要爬山、下水，又一個人來台灣打拼很辛苦，結果卻被某集節目來賓說：『誰叫妳來台灣，賺我們台灣人的錢。』已經超越玩笑的範圍，讓我覺得很受傷。」

▲麻衣自爆被玩笑話惹怒。（圖／緯來綜合台提供）

個性隨和幽默的梁赫群，在玩笑尺度上竟比想像中更嚴謹。針對「女友出糗，男友在朋友面前開玩笑她出生時智商和臍帶一起被剪掉」的議題，梁赫群心有戚戚焉，坦言老婆Stacey是愛面子的獅子座：「要是她出糗，我沒有救場還在旁邊笑，回家就死定了，要是還補槍『智商和臍帶一起被剪掉』，可能那是我最後的晚餐。」

▲梁赫群會顧及老婆顏面。（圖／緯來綜合台提供）

梁赫群接著補充：「我不管別人怎麼看我，或者說我怕老婆，因為最後是我跟老婆回家，不是這些朋友！」一席話笑翻全場，也讓徐瑋吟忍不住虧：「你求生慾好強哦」。