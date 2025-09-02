▲VR作品因其沉浸式體驗，成為近年AV市場的人氣指標。河北彩迦、瀨戶環奈 。（圖／翻攝自@S1_No1_Style、@Saika_Kawakita）

記者陳致平／台北報導

現年21歲的瀨戶環奈以寫真偶像出身，甫出道就因「千年一遇神乳」摘下最強新人的封號，近來關於她是否能挑戰「天下第一人」河北彩伽地位的話題，在粉絲間熱議不斷。有知名AV達人剖析兩人地位，並提出新比較基準點，指出該數據能反映支持者對女優作品的期待值。

知名AV達人一劍浣春秋點出，外界近來熱議瀨戶環奈是否能超越河北彩伽（原名河北彩花），但實際比較並不容易，原因是兩人在今年8月盛大舉行的TRE台北國際成人展上分屬不同卡別，河北是「白金卡」，瀨戶則是「白銀卡」，雖然2人人氣都很旺，但難以直接比較。不過一劍浣春秋指出，日本的專業成人娛樂情報網站找到一個可以參考、衡量人氣的指標，那就是「VR作品的按讚數」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，瀨戶環奈的首部VR作品將在9月11日發售，雖然作品尚未正式上架，但預覽影片的按讚數已衝破1.2萬，展現出她在粉絲心中的地位。然而，若要與河北彩伽相比，仍有不小差距。

▲瀨戶今年首次出席成人展就是「白銀卡」，以一襲紅色小禮服亮相。（圖／記者周宸亘攝）

一劍浣春秋說明，河北彩伽在2021年發行的VR出道作，按讚數高達驚人的5.1萬，數據甚至比前輩三上悠亞的最高紀錄還多出2萬，「傳說級紀錄」仍是S1公司歷史最高紀錄保持者。雖然兩人作品發行時間相差四年，但按讚數仍具參考價值。

一劍浣春秋強調，「河北在全盛時期所拍攝的VR，超強！」他指出，河北彩伽在S1的人氣VR作品榜單中壟斷前十名的4部，甚至第11名仍是她的作品，因此一劍浣春秋認為，如果瀨戶環奈的首支VR作品能擠進前10名，已算是非常不錯的表現。

▲河北彩伽至今仍穩居S1最高紀錄保持者 。（圖／記者黃克翔攝）

除了作品人氣，河北彩伽也正積極朝全方位藝人邁進，以藝名「萌」推出單曲。8月底更在韓國首爾舉辦的「Asia Influencer Festival」（AIF）典禮上一舉榮獲「最佳模特兒」和「亞洲之星」獎項，成為了第一位拿下AIF雙料大獎的日本AV女優，顯示她的人氣與影響力已超越AV界。

在新一代女優人氣攀升之際，AV界也正經歷一波告別浪潮。多位知名女優如葵司、小宵虎南、天使萌及新有菜都已宣布在2025年引退，也讓粉絲們更加期待瀨戶環奈等新一代女優未來的發展。

▼天使萌已在今年6月引退。（圖／AV8D提供）