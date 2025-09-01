金鐘女星路邊撿「廢棄橢圓鏡子」回家　被風水老師警告後果！

記者黃庠棻／台北報導

全能女星大霈（李霈瑜）有著自然不做作、活潑的個性與親民又可愛的形象，跨足電影、電視、音樂、主持，受到許多網友喜愛，曾憑藉節目《水下三十米》、《原來是匠紫》獲得金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，今（1）日擔任台北市「古蹟日」代言人，也分享了自己與松菸的淵源。

▲大霈擔任古蹟日代言人。（圖／記者黃庠棻攝）



談到台北市的古蹟，大霈坦言自己對松菸的感情很深厚，從大學就讀輔大織品系時，就常常到該地舉辦展覽，出道後也有許多活動會辦在松菸，認為整個場地規劃得非常好，除了週末有市集、展覽之外，她也推薦民眾走進松山菸廠的中庭欣賞噴水池的造景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大霈擔任古蹟日代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

熱愛古建築的大霈透露，自己對復古的家具也很有興趣，過去在路上只有要看到有家具貼著「已通知清潔隊」的區域，就會忍不住去「挖寶」，從路邊撿了許多家具回家，包含收納櫃、椅子等，最大型的是一個斗櫃，還出動朋友幫忙搬回家。

▲大霈擔任古蹟日代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，大霈透露自己小時候還曾撿過多面沒有破掉的鏡子回家，尤其是一個橢圓形的鏡子讓她印象深刻，只不過後來被風水老師提醒，亂撿東西回家會「壓自己的氣」，才慢慢改掉挖寶的習慣，但她笑說「我有很怕，但那幾年也是好好地長大了，應該沒事吧。」