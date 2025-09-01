藍心湄60歲領悟「財富自由真理」！　主持《女大》23年從未缺席...感性發聲

記者孟育民／台北報導

TVBS《女人我最大》官網9月邀請藍心湄擔任封面人物，分享她60歲的人生哲學。她年輕曾堅信「不為瞬間綻放，要為永恆而活」，如今卻領悟「不為永恆綻放，要為瞬間而活」。她解釋：「當意識到時間的稀缺，就會明白瞬間才是唯一能握住的東西。」藍心湄很早就懂得，唯有財富自由才能真正做自己，因此她跨足品牌經營、開設川菜餐廳，也見識「百百種」的客人。

▲ 藍心湄拍攝《女人我最大》9月封面。（圖／TVBS提供）



藍心湄主持《女人我最大》橫跨23個年頭，9月迎來節目生日，她特別看重封面人物拍攝，找來攝影大師林炳存掌鏡，拍出百變又獨特的一面。對於長年堅守主持崗位，藍心湄滿懷感謝：「有觀眾的陪伴、團隊一路同行的努力，我才能堅持到今天。」她徹底投入工作，從未缺席每周行前會議與錄影，經年累月的主持，彷彿肌肉記憶，讓她練就「不用大字報」的本領。

藍心湄笑著說：「幸好記憶卡還在，也有工作人員從開會到對腳本不斷提醒，讓我能把經驗、邏輯與趣味都刻進腦子裡。」她也期待對工作的熱情，能一直注入在未來每一集節目中。

▲藍心湄堅守工作崗位。（圖／TVBS提供）

生命歷程走過60年，要如何「成為自己」？藍心湄不假思索：「財富自由！有了它，才是真正的自由。」她補充，自由不是憑空而來，至少要有一份穩定收入，更理想的，是建立被動收入。

藍心湄很早就將收入多元發展，最出名的是她與好友一起開的KiKi餐廳，提及開店甘苦，她笑道：「開了才知道客人百百種，我們招牌寫川菜、無辣不歡，客人卻說不吃辣；還有家長帶小孩來，要我們做小孩可以吃的菜，結果吃完卻評論明星開的店沒什麼特別。」遇到難題她就面對，繼續往前，她開玩笑：「如果討厭一個人，就鼓勵他去開餐廳。」

▲藍心湄談到財富自由。（圖／TVBS提供）

藍心湄在演藝圈數十年，「時尚教主」、「綜藝女王」的標籤從未少過，她不閃躲，直說：「貼標籤？沒關係啊！代表是個咖，不喜歡你的也會貼，為標籤而活，太辛苦了。」見證演藝圈的起落，她最常叮嚀後輩「年輕吃苦是吃補，老了吃苦才是真正的苦」，她說：「我見過太多同行，年輕賺得快沒有規劃，老來日子就很難過。」時至今日，藍心湄仍沒停止前進，仍在尋找新的興趣，她興致勃勃透露，最近開始研究動漫，發現裡面藏著年輕世代著迷的創意與美學。