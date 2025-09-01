香港視帝新戲封街…200人面前「扛30kg龍頭」　完全看不出54歲！

記者黃庠棻／台北報導

香港視帝陳豪與張曦雯主演的TVB全新劇集《俠醫》將於9月2日首播，陳豪在劇中飾演一位文武雙全的中醫師，首次挑戰舞火龍，就扛起重達30公斤的龍頭上陣，拍攝過程極度耗費體力，甚至一度差點失控掉落。值得一提的是，9月起年代電視將打破以往模式，首度與香港TVB「同步播出」，讓台灣觀眾能在第一時間與香港一同追劇。

▲台灣首度與香港TVB同步播出全新劇集《俠醫》，該劇由陳豪主演。（圖／年代提供）



以往台灣觀眾想在電視上收看海外電視劇，總得苦苦等待海外首播後才有機會引進播出。這次年代Much打破常規，首度與香港TVB同步跟播《俠醫》，讓台灣觀眾能與香港同步收看，對海外電視劇引進機制，無疑是一大突破。

許多港劇迷也都很期待下半年TVB預計播出的《巨塔之后》、《新聞女王2》、《金式森林》等年度大戲，希望能夠在第一時間觀賞，這次《俠醫》同步播出的創舉，不僅縮短觀眾的等待期，更為劇迷帶來嶄新的追劇體驗。

《俠醫》講述一位滿懷仁義的中醫師，在充滿鬥爭與爾虞我詐的世界中，始終堅守濟世為懷的信念。劇中陳豪不僅精通中醫和穴位推拿，還精通太極、舞火龍、古法射箭等傳統技藝。

為了更完美呈現角色，陳豪特別接受黃天賜教授的專業訓練，黃教授也大讚陳豪的學習力驚人，尤其對推拿格外有慧根，做起來有模有樣。陳豪謙虛笑稱「我們演員就是專業騙子！」



為了真實還原舞火龍的盛大場面，劇組大陣仗封街拍攝，邀請專業舞火龍團隊協助，出動200人及無人機空拍，場面相當壯觀。這也是陳豪出道30多年首次挑戰舞火龍，一上場就是擔任舉龍頭的重責大任，讓他相當雀躍。

不過，陳豪坦言「龍頭本身很重，加上插滿了香，重達30公斤，舞動時還差點掉落。」拍攝過程極度消耗體力，甚至臉都漲紅了，但動作仍不輸小鮮肉，絲毫看不出他已經54歲，體力依舊驚人，9/2（二）起敬請鎖定每週一至週五晚間8點年代MUCH台的《俠醫》。