解婕翎「拉鏈沒拉」路邊親密男友！拍完照才驚覺糗了：沒人跟我說

記者潘慧中／綜合報導

解婕翎儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。有趣的是，她前陣子和知名實況主男友6tan（六嘆）一起合照後，才發現褲子拉鏈沒拉好，事後還大方上傳到社群網站，逗樂不少粉絲。

▲解婕翎拉鏈沒拉好。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



照片中，可以看到解婕翎戴著深藍色貝蕾帽，搭配黑框眼鏡，再綁兩條麻花辮，營造青春可愛的氛圍。她上半身穿藍格紋短袖襯衫，搭配紅藍相間條紋領帶，有點學生制服的味道。

▲全程沒人提醒解婕翎。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



不過在這套穿搭裡，細看會發現一個小亮點，那就是解婕翎沒有完全拉好牛仔褲拉鏈，就這樣和6tan大喇喇地坐著路邊合影，「從頭到尾都沒有人跟我說，我褲子拉鏈沒拉好真的是謝謝。」

▲解婕翎除了演藝事業，還是一名實況主。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



有趣的是，解婕翎與6tan時而親密搭肩摟腰，時而互相扮鬼臉，但最後一張倒在男友懷裡燦笑的照片，對方整體散發出的氛圍，讓她不禁笑說：「怎麼有一種慈父的表情？」

▲解婕翎笑說男友這張照片的表情很像慈父。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）