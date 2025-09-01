子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

▲周子瑜赴韓發展10年有成，將以TWICE成員身分，首度回娘家舉辦演唱會。（翻攝自周子瑜IG）



韓國女團TWICE將於11月22、23日於高雄世運主場館舉辦《TWICE WORLD TOUR》演唱會，這是台籍團員周子瑜成名後，首度回台開唱。據本刊接獲消息，周子瑜媽媽黃燕玲向主辦單位免費要了1千張門票，擬做為公關票為女兒台灣聲勢助陣，同時間周子瑜與JYP娛樂將約滿，外傳找上了曾與周杰倫合作中國大陸演唱會的趙少威，有意合作開拓對岸市場。

周子瑜從出道以來就被譽為「顏值天花板」，曾拿下全球最美臉蛋冠軍，26歲的她又美又擁有超人氣，而她與媽媽黃燕玲感情深厚，經常在個人YouTube頻道分享與媽媽出遊的Vlog影片，互動溫馨又親密，周子瑜媽媽也常赴韓國支持女兒的演藝事業。

▲TWICE將於11月22、23日連續2天在高雄世運主場館舉辦《TWICE WORLD TOUR》演唱會。（翻攝自TWICE臉書）



要千張票 為女兒造勢

隨著女兒人氣水漲船高，周子瑜媽媽的背景也被挖出，她經營多家醫美診所和一家咖啡店，女強人的精明能幹特質，對周子瑜產生了正面影響，讓周子瑜對追夢有了更深刻的體悟。

▲周子瑜與爸媽感情親密，隨著她將返台開唱，傳出媽媽黃燕玲（右）向主辦單位免費要了1千張門票。（翻攝自周子瑜IG）

這次周子瑜將以TWICE成員的身分首度在台灣開唱，傳出黃燕玲也和演唱會主辦單位理想國協商，免費要了一千張門票，志在為女兒造勢，讓女兒感受到媽媽對她的愛與支持。此事令人咋舌，單純就票面價格計算，一千張門票約新台幣四百三十萬元！不過至截稿前，理想國尚未就此事回應。

▲周子瑜與JYP娛樂將約滿，傳找上了曾與周杰倫合作中國大陸演唱會的趙少威，企圖開拓中國大陸市場。（翻攝自新浪娛樂）



周子瑜今年與JYP娛樂約滿，為了幫女兒鋪路，黃燕玲也與不少台灣演藝圈大腕接觸，六月時曾與資深唱片人陳澤杉接觸，但雙方強調只是朋友聚會，沒有合作計畫。

放眼對岸 找周董人馬

近期則傳出黃燕玲與曾和周杰倫合作中國大陸演唱會的趙少威洽談合作事宜，似乎除了固守韓國、日本及台灣娛樂圈外，更放眼中國大陸市場。本刊詢問趙少威時，他未否認雙方有接觸，但現階段周子瑜仍處於與JYP娛樂的合約內，他簽有保密條款，無法發言，一切都必須詢問黃燕玲。

▲韓女團TWICE宣布來台舉辦演唱會，2場10萬張門票在3分鐘內秒殺完售。（翻攝自TWICE臉書）



周子瑜13歲便赴韓加入JYP娛樂成為練習生，2015年透過選秀節目《SIXTEEN》脫穎而出，最終以TWICE成員身分正式出道，她在團內擔任領舞、副唱、門面以及忙內（最年幼成員），憑藉亮眼外貌與穩健舞台表現，迅速受到矚目。

TWICE不僅在韓國演藝圈取得佳績，在日本亦擁有極高人氣，曾五度受邀登上NHK年末紅白歌合戰，創下 K-POP女團紀錄，隨著團體活動持續走紅，周子瑜也於去年九月推出首張迷你專輯《abouTZU》，正式Solo出道，成為TWICE第三位發行個人專輯的成員。

回應

對此，本刊詢問周子瑜堂哥，他回應：「關於傳聞家人有拿到多張的公關票的新聞並非屬實，公司(JYPE)這邊均有嚴格把關公關票的數量。每位成員均只有拿到不足三張的公關票作為提供給核心家人觀賞。所有購買的票均須實名制 (提供姓名+身分證)且支應相對費用入場，沒有所謂公關票之事實。特此申明，以正視聽。」



