E級啦啦隊女神曝喜訊「拍寫真」！雪寶直播業績一天破百萬　成電豹女乾媽

記者孟育民／台北報導

台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」於31日 在裕隆城3F實驗場盛舉辦大型見面會。15位高人氣成員將首度全員同框，包括笑笑、小楓、筱緹、安汝、草莓、雪寶、Nia、瑄瑄、諺諺、Yuki、紹頤、喬喬、語萱、Jasmine 與 思思，以最熱力四射的舞蹈演出與精心設計的互動，回饋粉絲一路以來的支持。

▲「浪LIVE電豹女」舉辦粉絲見面會。（圖／想想時間有限公司提供）

擁有E級上圍的雪寶也透露即將推出寫真年曆，挑戰以往沒嘗試過的風格，「非常養眼，尺度算是偏高，又唯美又性感又辣。」被問到浪直播業績如何？她則說自己一直都很好，接下來也會參加直播盛典，希望可以奪得第一名，「現在直播一場業績可以到50、60萬台幣，實拿有一次破6位數，都算蠻高的，生日有過一百萬，很感謝粉絲支持我。」超狂業績被大家讚嘆：「她是電豹女乾媽，名次永遠都是第一名。」

▲雪寶擁有傲人上圍。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

適逢情人節剛過，成員們也分享難忘回憶。隊長小楓笑說：「自己很怕過情人節，因為有過在七夕被提分手的經驗。」笑笑則回憶大學時期情人節，與男友騎車上陽明山卻遇爆胎，只能狼狽推車下山修理，讓現場笑聲不斷。

▲小楓（左）分享自己情人節不愉快經驗。（圖／想想時間有限公司提供）