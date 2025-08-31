陳柏霖穩交13年！庭瑄現身松菸力挺「全身男友周邊」　低調愛相隨

記者黃庠棻／台北報導

男星陳柏霖與女團「Popu Lady」成員庭瑄交往13年，曾多次被媒體直擊親密約會，日前傳出兩人計畫於今年10月至12月間完成終身大事，只不過他在出席活動時否認了此事，表示對於自己被傳出婚訊覺得莫名其妙。近日，陳柏霖投資的藝廊參與了時尚潮流祭，女友庭瑄曬出全身穿著周邊的模樣低調支持。

▲陳柏霖以策展人身份出席活動。（圖／翻攝自Instagram／chenbolin）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏霖昨（30）日現身時尚雜誌在松菸舉辦的潮流祭，這次他以策展人身份出席，他跟著鏡頭一起介紹展館內的藝術作品，尤其自己投資的藝廊也有參與其中，甚至出了許多周邊商品，包含帽子、T恤等，掀起不少粉絲搶購，而愛犬Afuri也隨著他一起現身，一人一狗所到之處都引起許多民眾搶拍。

▲陳柏霖以策展人身份出席活動，還帶著愛犬一起亮相。（圖／翻攝自Instagram／hsuan900319、chenbolin）

不僅如此，陳柏霖的女友庭瑄也出現在潮流祭現場，雖然兩人並沒有曬出任何同框的照片，但她仍在社群網站上發文力挺男友，只見她全身上下穿著對方藝廊推出的周邊商品，包含粉紅色棒球帽與卡通T恤，大方幫忙宣傳「帽子還有牛仔藍跟灰色，都好好看，整個選擇障礙挑超久」。

▲庭瑄低調力挺陳柏霖。（圖／翻攝自Instagram／hsuan900319、chenbolin）

根據目擊者表示，陳柏霖在下午的時候開始介紹展館，而庭瑄則是跟著人群排隊進場，當男方在努力工作時，女方在另一頭認真觀看藝術品，雖然沒有任何互動甚至同框，但女方低調愛相隨並力挺男友的舉動，看得出雙方的感情相當穩定。

▲庭瑄低調力挺陳柏霖。（圖／翻攝自Instagram／hsuan900319）