八三夭開唱驚險出意外！　阿電掛彩「血染衣褲」辛酸內幕曝光

▲八三夭演出圓滿落幕。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）



記者翁子涵／台北報導

搖滾天團八三夭昨（30日）在高雄巨蛋舉辦《星展銀行 八三夭 2025 生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會 高雄首站》，現場上萬名粉絲齊聚高雄巨蛋，共同為八三夭慶生，熱血演出加上滿場大合唱，氣氛嗨到沸騰，絕無冷場，不料其實在演出一半，阿電跟阿橘都掛彩受傷，他們強忍傷痛，盡力完成演出，敬業精神令人佩服。

▲▼八三夭阿電和小橘都受傷掛彩。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）

鼓手阿電因打鼓過於投入，左手手指不慎刮到外套拉鍊，在〈大逃殺〉時左手硬生生掉了一塊皮，當場血灑小鼓，整場3小時的演唱會，血流不停，甚至褲子、上衣都有大片血跡，畫面令人怵目驚心，堪稱是用生命演出，消息一出令歌迷心疼不已，但他堅強表示：「打鼓本來就很常受傷，不過之前都沒有那麼嚴重。」

小橘在演唱〈致青春〉時不慎踩到舞台上機關，扭傷右腳，演出一度跛腳，但他仍咬牙完成表演，霸氣表示：「有搖滾魂！這點傷不算什麼，我是Rock star。」事實上，這次他們為了寵粉，特地打造5層樓高懸空舞台，八三夭甚至「裸身」上陣，沒有綁束帶。

小橘回憶驚呼：「真的很高！」更笑說第一個反應是：「這麼高應該有保險吧！」他也坦言老婆比較擔心，「一上去那一刻覺得沒有保險說不過去，第一次真的蠻挫的。」而主辦單位也透露，團隊貼心替成員投保，讓演出無後顧之憂。

