玥熹「工作被毛手毛腳」開罵！爆氣：道歉又怎樣？我還是很不爽
記者潘慧中／綜合報導
玥熹（原藝名夏乙薇）因擁有D罩杯美胸、活潑作風，經常受邀出現在各大綜藝節目。私下不時會與粉絲分享生活點滴的她，30日在社群網站火大地說：「竟然遇到毛手毛腳的人！」
▲玥熹工作被毛手毛腳。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）
玥熹在Instagram限時動態透露，在工作場合中遇到不當行為，讓她氣憤難平，「乾……都什麼年代了，工作竟然還會遇到毛手毛腳的人，超火的，一路從早氣到現在！」
▲玥熹忿忿不平。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）
事後，玥熹越想越覺得莫名其妙，「為什麼我要為別人的行為錯誤買單啊？」一股怒氣至今難以消散，「我覺得超不舒服的！」
▲玥熹越想越覺得不舒服。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）
儘管對方後來有道歉，玥熹依然難以接受，「就算道歉又怎樣？我還是很不爽啊。」此番直率發聲，也吸引大批粉絲力挺。
ETtoday新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。
