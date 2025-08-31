記者潘慧中／綜合報導

玥熹（原藝名夏乙薇）因擁有D罩杯美胸、活潑作風，經常受邀出現在各大綜藝節目。私下不時會與粉絲分享生活點滴的她，30日在社群網站火大地說：「竟然遇到毛手毛腳的人！」

▲玥熹工作被毛手毛腳。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）



玥熹在Instagram限時動態透露，在工作場合中遇到不當行為，讓她氣憤難平，「乾……都什麼年代了，工作竟然還會遇到毛手毛腳的人，超火的，一路從早氣到現在！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玥熹忿忿不平。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）



事後，玥熹越想越覺得莫名其妙，「為什麼我要為別人的行為錯誤買單啊？」一股怒氣至今難以消散，「我覺得超不舒服的！」

▲玥熹越想越覺得不舒服。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）



儘管對方後來有道歉，玥熹依然難以接受，「就算道歉又怎樣？我還是很不爽啊。」此番直率發聲，也吸引大批粉絲力挺。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。