爸重傷彌留…女兒「為奪千萬財產」砸重金觀落陰　結尾有洋蔥！

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台「台語有影」系列電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》於日前殺青，該片由Darren邱凱偉及嚴正嵐合作演出父女，並找來FEniX陳峻廷、張哲偉、潘慧如與賴銘偉聯合演出。本劇描述對父親誤解深重的女兒嚴正嵐，在父親性命垂危之際，不惜下重本「觀落陰」，意圖喚回父親的靈魂，好將千萬家財通通納入口袋。

▲《阿爸請你嘛嘛吼》Darren邱凱偉、嚴正嵐搭檔演父女。（圖／公視台語台提供）

Darren此次在劇中飾演嚴正嵐的「浮浪貢」（指吊兒郎當）老爸林秋山，完全顛覆過去貴公子的螢幕形象，在劇中搞笑、飆罵、檳榔樣樣來，連導演連玉喆都一度錯亂直呼「他是誰？」大讚Darren突破自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了揣摩這個與自己完全相反的角色，Darren決定觀察身邊有相似個性的朋友，特別留意他們在「嚴肅」跟「柔軟」之間的反差，因為「反差感」就是這個角色的一大看點，最後終於成功塑造出充滿矛盾、有血有肉的「林秋山」，相信能讓觀眾更有共鳴。

▲《阿爸請你嘛嘛吼》Darren邱凱偉、嚴正嵐搭檔演父女。（圖／公視台語台提供）

嚴正嵐劇中飾演Darren的女兒，坦言與角色有著相似的生命經歷，童年時期對父親有過一些誤解，第一次看完劇本就哭到眼睛紅腫。後來聽製作人邵芷薇分享才知道，這是幾位曾失去父親的人共同創作的故事，讓幾年前才經歷父喪的她更加認同「這是一齣意念非常強大、值得用真心投入演出的作品｣，並感性許願「希望我們的爸爸都能夠以我們為傲！」

▲《阿爸請你嘛嘛吼》Darren邱凱偉、嚴正嵐搭檔演父女。（圖／公視台語台提供）

對於Darren塑造的林秋山，嚴正嵐給予超高評價，認為對方有一種反差萌「既Local又International」，笑說｢不管是吃檳榔或說台語都超漂撇，但英文也像母語一般流利，不管是伍佰髮型或是白髮蒼蒼都很帥氣。」讓她時常在片場幻想「爸爸化作Darren的樣子來跟我相處」，拍攝過程充滿溫暖和趣味。

Darren對嚴正嵐的表現也相當激賞，認為對方現實中很沉穩理性，但一開拍就能立刻進入情緒，一把鼻涕一把眼淚，演技收放自如，並幽默分析「她的MBTI一定是T人！」

▲《阿爸請你嘛嘛吼》Darren邱凱偉、嚴正嵐搭檔演父女。（圖／公視台語台提供）

《阿爸請你嘛嘛吼》前半部將以喜劇呈現，隨著劇情推展，慢慢解開父女倆於相處中的誤會。製作人邵芷薇表示，這個劇本最大的魔力是「又哭又笑之中得到某刻的心靈療癒與共鳴」，導演連玉喆也期望，能透過本劇呼籲觀眾「學著接受遺憾，好好珍惜身邊一切」。《阿爸請你嘛嘛吼》最快將於2026年第一季播出。