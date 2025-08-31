快訊／又+5組！AAA第7波陣容公開　爆紅墨鏡女團KISS OF LIFE要來了

記者田暐瑋／綜合報導

第10屆亞洲明星盛典（Asia Artist Awards 2025，簡稱AAA 2025）於12月6日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，31日公布第七波陣容，新增KISS OF LIFE等共6組人氣團體加入。

AAA於31日公布第七波陣容，包括KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA等團體，預計9月1日將公布最後一波藝人名單，座位圖也會一併公開。KISS OF LIFE去年憑藉《Sticky》吸引了國內外粉絲，今年則以《Lips Hips Kiss》受到歡迎，更在大陸最大音樂平台QQ音樂的韓國排行榜中奪得周冠軍，展現其在全球市場的強大影響力。

▲AAA第七波陣容公開。（圖／翻攝自韓網）



NEXZ去年5月以首張單曲《Ride the Vibe》全球出道，今年4月發行的第二張迷你專輯《O-RLY?》在韓國音樂統計網站取得佳績；xikers最近展開世界巡演《Road to XY : Enter the Gate》，從首爾起步，巡迴美國五個城市及日本東京，在全球享有高人氣。

AHOF憑藉迷你專輯《WHO WE ARE》打開知名度，銷量達36萬985張，創下2025年新人男團出道專輯最高紀錄，出道僅10日便在音樂節目中獲得三冠王；Ash Island憑藉感性的節奏與夢幻旋律的歌曲深受喜愛；而CHANMINA則是日本Z世代代表，憑藉其獨特的標誌性風格與充滿魅力且活力四射的表演吸引一票粉絲追隨，去年7月和Ash Island結婚，成為AAA史上首對夫妻出演組合。

▲韓國女團KISS OF LIFE。（圖／記者李毓康攝）

