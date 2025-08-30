成龍擺脫票房毒藥稱號！　新作上映「票房口碑雙收」被讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

國際動作巨星成龍出道超過60年，然而近年主演的多部作品票房表現不如預期，被批「套路老套」、「難再吸引年輕觀眾」的標籤。他的新作《捕風捉影》上映後卻成功翻身，上映至今票房已突破人民幣8億元（約34.3億台幣），在暑期檔中殺出重圍，收穫豆瓣8.1高分，被認為是他近年口碑最佳的作品，網友紛紛感嘆，終於看見「不是爛片的成龍」。

▲成龍新片票房創下好成績。（圖／翻攝自微博）

成龍過去曾是票房保證，無論在華語市場還是好萊塢，都創下不少傳奇。但近年來，像是《小子難纏：空手道傳奇》以及耗資人民幣3.6億（約台幣15.4億台幣）的大製作《傳說》，卻接連遭遇票房失利，被批評「觀眾審美疲勞」。不過，《捕風捉影》的成功，讓外界重新看到成龍的票房號召力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲成龍被讚擺脫「爛片王」稱號。（圖／翻攝自微博）

成龍日前現身廣州宣傳時，談及對演員身份的期待，坦言動作演員的職業壽命其實不長，「十幾年前我就開始計畫改變，希望有一些導演，請我去拍一些文戲，讓觀眾看見我純演技。」他也直言，不希望大家只把他定義為「動作演員」，而是能被視為一位「會打」的演員，甚至能單靠演技打動觀眾。

除了談及轉型，成龍也不忘鼓勵後輩，提醒年輕演員不要只侷限於動作角色，要勇於嘗試更多不同類型與風格的作品，才能延長演藝生涯。