《1988》崔盛元白血病癒2年　IG親曬燦笑近況照

南韓演員崔盛元曾在《請回答1988》尬一角，飾演女主角惠利的弟弟，好不容易走紅，卻在2016年接拍新戲的途中，發現罹患急性白血病，獲得痊癒診斷後，2020年病情復發，對抗病魔多年，，透露目前正逐漸康復。30日，他在個人IG帳號上傳多張照片，並附上「7月-8月」的簡短文字。照片中的他雖比過去消瘦不少、看起來也稍顯憔悴，但仍努力保持微笑，展現積極的一面。

▲崔盛元開心曬出養病近況。（圖／翻攝自崔盛元IG）

從公開的照片可見，崔盛元不僅走出家門觀賞演出，還前往清溪川遊玩，分享自己正恢復健康、過著更為活躍的生活點滴。此前他因急性白血病被迫中斷演藝活動，雖一度恢復健康，但在2020年又再度復發。2024年2月，他透過網路劇《金字塔遊戲》回歸，飾演班導師任周亨，觀眾們得以再度見到他的身影。

▲崔盛元在去年回歸小螢幕。（圖／翻攝自崔盛元IG）

崔盛元過去活躍於大小螢幕與音樂劇舞台，代表作品包括電視劇《請回答1988》、《機智牢房生活》、《我的ID是江南美人》、《精神病患者日記》、《Big Issue》、《Drama Special 2023－極夜》、電影《阿修羅》，以及音樂劇《女神在看著你》、《Trace U》等。他最廣為人知的角色，是2015年在《請回答1988》中飾演德善（惠利飾）的弟弟，自此嶄露頭角。