「香港頂流」姜濤激瘦現身！台灣首唱上百粉絲擠爆現場　興奮喊：終於圓夢了

記者蕭采薇／台北報導

「香港頂流」姜濤受邀出席「2025 GQ STYLE FEST潮流文化祭」，雖然不是第一次來台，卻是第一次在台灣表演。從小深受台灣娛樂圈薰陶的姜濤說：「我一直很喜歡台灣音樂，終於來台灣表演了，今天有完成夢想的感覺。」

▲姜濤受邀來台出席「2025 GQ STYLE FEST潮流文化祭」。（圖／記者黃克翔攝）



姜濤是香港男團Mirror成員，人氣爆棚，活動當天也湧入上百名姜糖（粉絲名）到場應援。而與上次來台相比，姜濤瘦身有成，整個人也更加帥氣。他開心的說，一直有個「到台灣表演」的夢想，終於圓夢了，「粉絲都知道我很喜歡台灣音樂，今天算是人生小成就的解鎖，對我有很大意義。」

▲姜濤受邀來台出席「2025 GQ STYLE FEST潮流文化祭」。（圖／記者黃克翔攝）

他特地選唱未曾曝光的國語歌，在台灣首次演出，姜濤說：「第一個在異地接生的baby，堅持一定要在台灣首唱。」，姜濤也點名台灣美食，「滷肉飯、地瓜球我都很喜歡，不過暫時不敢吃太多，今天忙完再去。」

▲陳柏霖帶著愛犬Afuri出席。（圖／記者黃克翔攝）

此外，陳柏霖、李芷霖、林襄、高喬佳帆等人也受邀出席，不過他們都未受訪，僅有現身拍照。陳柏霖帶著愛犬Afuri出席，可愛模樣讓現場都被融化。

▲（左起）李芷霖、林襄、高喬佳帆。（圖／記者黃克翔攝）