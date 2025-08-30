ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「地獄廚神」戈登拉姆齊罹皮膚癌！耳下現清晰疤痕　自嘲：這不是拉皮

記者蕭采薇／綜合報導

「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）以火爆形象深植人心，近日卻驚爆罹患「基底細胞癌」，是最常見的一種皮膚癌。他透過社群媒體公開動刀過程，耳下留下一道清晰可見的疤痕，坦言因皮膚癌進行手術，突如其來的消息震驚各界。

▲「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）睽違7年，終於回到《澳洲頂級廚》。（圖／杰德影音提供）

▲「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）以火爆形象深植人心。（圖／杰德影音提供）

這位嚴厲形象的米其林主廚，選擇公開自身罹癌經歷，不僅展現驚人勇氣，也讓外界深感佩服。戈登拉姆齊在貼文中特別感謝專業醫療團隊的迅速判斷與精湛醫術，讓病灶得以成功切除，字裡行間充滿真誠謝意。

經歷這場病痛，他也語重心長地呼籲粉絲與大眾，外出時務必加強防曬措施，強調預防的重要。一向以鐵血風格示人的他，此番溫情喊話，意外流露鐵漢柔情的一面，讓許多人感受到他對健康的重視。

▲▲「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）罹患「基底細胞癌」。（圖／翻攝自IG）

▲「地獄廚神」戈登拉姆齊罹患「基底細胞癌」。（圖／翻攝自IG）

由於傷口位置靠近臉部，戈登拉姆齊不改招牌幽默，開玩笑地澄清：「我保證這不是去做了拉皮手術！如果需要，我肯定會要求退款！」此番逗趣言論，讓粉絲們會心一笑，也再次見識到他樂觀又獨特的個人魅力。

這次事件不僅讓大家關心戈登拉姆齊的健康狀況，更透過他的分享，提升了公眾對皮膚癌和防曬重要性的認知。儘管曾身處「地獄」，他仍以陽光態度面對。

▲▲「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）罹患「基底細胞癌」。（圖／翻攝自IG）

▲戈登拉姆齊罹患「基底細胞癌」，開刀摘除癌細胞。（圖／翻攝自IG）

 

王淨飯撒結束...一秒變臉

