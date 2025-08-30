《綜藝大熱門》播12年最終回！　吳宗憲、Lulu、陳漢典淚崩告別

記者王靖淳／綜合報導

節目《綜藝大熱門》開播12年，已在昨（29）日播出最後一集，主持人群吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典淚灑攝影棚，畫面曝光後，令不少觀眾紛紛表示：「時代的眼淚！」

▲《綜藝大熱門》播出最後一集。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門Hot Door Night）

在最後一集中，製作單位安排吳宗憲、Lulu、陳漢典讀取在二、三年前寫下的「瓶中信」，沒想到內容竟句句充滿離別的感傷。陳漢典在信中便坦言，早已知道這天一定會到來，並感性地形容與其他兩人共事的時光是「一段很美好的旅程」，更稱呼吳宗憲與Lulu是他最重要的家人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Lulu在信中稱呼兩位搭檔是「如同家人般的你們」，並表示《大熱門》是她「最沒有壓力、最放鬆、最開心的地方」，在這裡，她永遠能當那個耍賴的妹妹。她特別感謝吳宗憲，表示「原來沒有血緣也可以有一個如同父親般的你」，並謹記對方的教誨：「任何人都不能放棄你，除了你自己。」對於一路相伴的陳漢典，她則感謝對方看過她無數次「緊張、發瘋、崩潰跟流淚的樣子」，卻總是給她最多信心。最後她向所有夥伴道謝，感性地表示：「是你們教會我勇敢，讓我長大」，場面相當溫馨感人。

▲《綜藝大熱門》轉為週末大型綜藝節目記者會，主持人吳宗憲、陳漢典、LULU出席。（圖／記者湯興漢攝）

最後，作為節目大家長的吳宗憲，在瓶中信揭露一段不為人知的過去。他坦言，其實早在多年前就已「違背了誓言」，意指當時便已萌生退意，但節目卻又多做了3年。至於為何會打破自己的誓言，他給出了一個溫暖的答案：「原因是什麼，現在可以揭曉了，就是因為愛你們。」最後，他也以「路，是人走出來的」勉勵大家，為這場感性的告別，畫下了句點。