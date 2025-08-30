成東鎰認親「台灣乾女兒」是她！雷嘉汭驚收3公斤豪禮：太疼我了

記者吳睿慈／台北報導

台灣演員雷嘉汭進軍韓國娛樂圈，她所參演的韓劇《十二使者》23日開播，劇中飾演蛇生肖「鈴兒」，30日接受台灣媒體聯訪，透露2024年9月飛往韓國拍戲時，原以為會人生地不熟很難熬，但其實「韓國拍攝那段日子，給我太大的驚喜跟快樂」，演員都很照顧她，尤其是馬東石、徐仁國不時還會陪她聊天，《請回答》系列演員成東鎰更認親，大方介紹：「這是我的taiwan daughter。」雷嘉汭害羞承認「我是他眾多乾女兒之一」。

▲雷嘉汭進軍韓國，同劇演員都是大咖。（圖／記者林敬旻攝）



雷嘉汭初體驗韓國劇組拍攝，她透露自己帶了義美小泡芙、蚵仔煎、鳳梨酥等道地台灣零食分演員，所有演員人手一份，美娜還跟她說「超好吃」，演員們也很照顧她。她笑喊：「馬老師很可愛，非常反差萌，他在劇裡是隊長，私下也有那種性格，非常很照顧新人演員，會找我一起吃飯。」馬東石英文很流利，他說：「雷，come here來吃飯！」前輩的舉動讓她很感動，「我韓文很破，他很願意讓我慢慢講，很願意聽我講話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼徐仁國、馬東石會主動找雷嘉汭聊天。（圖／disney+提供）



《請回答》系列演員成東鎰更在拍攝時認親，大方向演員們介紹：「這是我的taiwan daughter。」雷嘉汭害羞承認「我是他眾多乾女兒之一」，前陣子剛好父親節，她傳訊息祝賀「父親節快樂」，只是乾爸人在忙，她笑喊：「他在拍戲了，沒有回覆我。」不過，《十二使者》1、2集開播，成東鎰有私訊她「我看完了，很帥」。

成東鎰對她非常照顧，還主動詢問雷嘉汭喜歡什麼韓國食物，她答「醬蟹」，沒想到，成東鎰隔天就買了多達3公斤的醬蟹給她，霸氣表示「妳帶回宿舍吃」。雷嘉汭一直都是韓劇忠實粉絲，成東鎰甚至是男神名單之一，「他們（馬東石、成東鎰）太疼我了，我從之前就很欣賞他，很不像真的，還有殺青那天，我跟馬老師一起殺青，他們送我很多禮物，我還一度想說『是告訴我該走了嗎』，跟他們一起演戲有點不敢相信。」大讚兩位前輩很疼她。

▲▼成東鎰在片場認親雷嘉汭是「台灣乾女兒」。（圖／記者林敬旻攝、Disney+提供）



雷嘉汭也透露，徐仁國知道她是外國人，只要放飯都會一起叫上她，就連有空檔時都會坐下來陪她聊天，此時，馬東石就會靠過來，形成「左右護法」的可愛畫面，她笑說：「然後他們就會自己聊起來了，哈哈。」

未來不排斥參演更多海外作品，雷嘉汭也想把韓文學好，「雖然這樣講有點抱歉翻譯老師，但我想要學到不需要老師的程度」，她也表示「韓國拍攝那段日子，給我太大的驚喜跟快樂」。《十二使者》現在Disney+上線播出中。