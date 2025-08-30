快訊／高雄READY！你們呢？　AAA第六波陣容「出道即爆紅TWS要來啦」

記者張筱涵／綜合報導

《亞洲明星盛典》（Asia Artist Awards，AAA）迎來10週年，主辦方再度公布重磅卡司，確定由MEOVV、ATEEZ、CRAVITY以及TWS參與演出，將為典禮舞台增添耀眼星光。

▲AAA第六波陣容。（圖／翻攝自韓網）



MEOVV（Gawon、Anna、Ella、 Narin、Sooin）今年5月以雙主打〈HANDS UP〉與〈DROP TOP〉展開活動，憑藉獨特舞台和新鮮音樂掀起熱潮，其中〈HANDS UP〉在官方活動結束後仍逆襲攀升至Melon「TOP100」第14名，展現驚人氣勢。ATEEZ（星化、弘中、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩）則在6月以迷你12輯《GOLDEN HOUR : Part.3》主打曲〈Lemon Drop〉首次打入Billboard「Hot 100」，成為全球焦點，並於近期完成12城14場的北美巡演，其中5場更是體育場級別，鞏固「世界級男團」地位。

CRAVITY（世琳、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太榮、性珉）透過正規2輯《Dare to Crave》挑戰全新概念，展現無限音樂光譜與更成熟的音樂表現，被譽為「成長典範」。TWS（SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、JIHOON、KYUNGMIN、HANJIN）曾以出道曲〈plot twist〉即橫掃多個音樂節目一位，則以迷你3輯《TRY WITH US》主打曲〈Countdown!〉橫掃各大音樂節目一位，豪取6冠，成為2025年首位「大滿貫」組合，專輯更實現四連續「Half Million Seller」，並獲得日本唱片協會金唱片認證（出貨量10萬張以上），展現驚人全球實力。

本屆《10週年AAA 2025》將於12月6日在高雄國家體育場盛大舉行，並於12月7日加開「ACON音樂節」特別舞台，連續兩天打造頂級韓流盛事。