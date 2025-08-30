ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鳳梨跨行「穿房仲背心」
《Kpop獵魔女團》要出第2集？
許光漢復出首談退伍心情
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

風田 翔田 千里 吳宗憲 蔡依林 Tor 蘇有朋 王思佳

快訊／高雄READY！你們呢？　AAA第六波陣容「出道即爆紅TWS要來啦」

記者張筱涵／綜合報導

《亞洲明星盛典》（Asia Artist Awards，AAA）迎來10週年，主辦方再度公布重磅卡司，確定由MEOVV、ATEEZ、CRAVITY以及TWS參與演出，將為典禮舞台增添耀眼星光。

▲▼AAA第六波。（圖／翻攝自韓網）

▲AAA第六波陣容。（圖／翻攝自韓網）

MEOVV（Gawon、Anna、Ella、 Narin、Sooin）今年5月以雙主打〈HANDS UP〉與〈DROP TOP〉展開活動，憑藉獨特舞台和新鮮音樂掀起熱潮，其中〈HANDS UP〉在官方活動結束後仍逆襲攀升至Melon「TOP100」第14名，展現驚人氣勢。ATEEZ（星化、弘中、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩）則在6月以迷你12輯《GOLDEN HOUR : Part.3》主打曲〈Lemon Drop〉首次打入Billboard「Hot 100」，成為全球焦點，並於近期完成12城14場的北美巡演，其中5場更是體育場級別，鞏固「世界級男團」地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CRAVITY（世琳、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太榮、性珉）透過正規2輯《Dare to Crave》挑戰全新概念，展現無限音樂光譜與更成熟的音樂表現，被譽為「成長典範」。TWS（SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、JIHOON、KYUNGMIN、HANJIN）曾以出道曲〈plot twist〉即橫掃多個音樂節目一位，則以迷你3輯《TRY WITH US》主打曲〈Countdown!〉橫掃各大音樂節目一位，豪取6冠，成為2025年首位「大滿貫」組合，專輯更實現四連續「Half Million Seller」，並獲得日本唱片協會金唱片認證（出貨量10萬張以上），展現驚人全球實力。

本屆《10週年AAA 2025》將於12月6日在高雄國家體育場盛大舉行，並於12月7日加開「ACON音樂節」特別舞台，連續兩天打造頂級韓流盛事。

►高雄READY！你們呢？　AAA第六波陣容「出道即爆紅TWS要來啦」

 ►快買高雄車票！AAA第四波陣容　4最夯男女團都來了

►AAA第三波陣容「8日韓大咖」全到齊！　《苦盡柑來》6演員同台

►AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

►高雄眾星雲集！　IU、朴寶劍確定出席12月AAA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

AAAAsia Artist Awards亞洲明星盛典

推薦閱讀

風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

15小時前

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

23小時前

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

16小時前

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」！一轉身…超兇身材現形 4.8萬人朝聖

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」！一轉身…超兇身材現形 4.8萬人朝聖

1小時前

許凱真的被設局！前女友發聲認「只為了好玩」　鬧翻導火線曝光

許凱真的被設局！前女友發聲認「只為了好玩」　鬧翻導火線曝光

2小時前

69歲澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜畫面曝 網：不是人人都做得到

69歲澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜畫面曝 網：不是人人都做得到

2小時前

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

8/29 12:26

蔡依林情牽泰國大咖男神Tor！　當眾「手牽手直接奔出片場」超甜

蔡依林情牽泰國大咖男神Tor！　當眾「手牽手直接奔出片場」超甜

23小時前

家寧新PO文又被圍剿！「事實被扭曲我必須站出來」　網看完滿頭問號

家寧新PO文又被圍剿！「事實被扭曲我必須站出來」　網看完滿頭問號

3小時前

快訊／高雄READY！你們呢？　AAA第六波陣容「出道即爆紅TWS要來啦」

快訊／高雄READY！你們呢？　AAA第六波陣容「出道即爆紅TWS要來啦」

3小時前

蘇有朋「賣藝不賣身」惹眾怒　親上火線道歉了：措辭不當

蘇有朋「賣藝不賣身」惹眾怒　親上火線道歉了：措辭不當

13小時前

56歲韓天后比基尼比少女猛！11字腹肌像假的　韓網讚：毅力驚人

56歲韓天后比基尼比少女猛！11字腹肌像假的　韓網讚：毅力驚人

19小時前

熱門影音

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身
曾寶儀.Lulu扛金鐘主持　喊話入圍者「感言先準備好」

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持　喊話入圍者「感言先準備好」
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

淡江大橋明年3月通車　八里房仲：大利多抗打房「房價沒跌」

淡江大橋明年3月通車　八里房仲：大利多抗打房「房價沒跌」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持不怕超時　喊話入圍者「感言先準備好」

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持不怕超時　喊話入圍者「感言先準備好」

賈永婕自爆母乳量少「曾羨慕郁方」　無法像蔡依林早睡「熬的是自由XD」

賈永婕自爆母乳量少「曾羨慕郁方」　無法像蔡依林早睡「熬的是自由XD」

看更多

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

《綜藝大熱門》再見！　蘿莉塔最後錄影告白「沒它沒現在的我」

19分鐘前4

Andy「重大突破」剃平頭當兵！公開免役內幕 體驗訓練：官司要打贏

34分鐘前20

李珠珢「9月應援場僅3天上班」！人氣重挫跌至第4名　粉絲又傻眼了

1小時前83

台女星「遭限制出境」！轉機菲律賓…被迫困機場12hrs 怒了：憑什麼

1小時前1110

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」！一轉身…超兇身材現形 4.8萬人朝聖

1小時前20

夢多「用行動愛台灣」辦夢想盃！驚見NBA最美日本女記者參賽

1小時前30

AAA高雄世運整理／陣容、售票、交通資訊一次看！　典禮還有2波超強卡司

2小時前117

許凱真的被設局！前女友發聲認「只為了好玩」　鬧翻導火線曝光

2小時前1224

69歲澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜畫面曝 網：不是人人都做得到

3小時前41

走鐘獎不見YTR清流！　好味小姐團隊親曝關鍵原因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 風田宣布結婚！　
    15小時前6227
  2. 綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼
    23小時前108
  3. 「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲
    16小時前2812
  4. 三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」
    1小時前2210
  5. 許凱真的被設局！前女友發聲認「只為了好玩」
    2小時前227
  6. 69歲澎恰恰「下田賣地瓜」還債！
    2小時前2424
  7. 「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了
    8/29 12:264215
  8. 蔡依林情牽泰國大咖男神　手牽手奔出片場
    23小時前101
  9. 家寧新PO文又被圍剿！「事實被扭曲我必須站出來」
    3小時前1619
  10. 快訊／AAA第六波陣容！出道即爆紅TWS要來啦
    3小時前86
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合