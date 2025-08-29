被爆進軍好萊塢演出《尚氣2》！　許光漢首度回應：講到我都以為是真的了

記者蕭采薇／香港報導

「亞洲男神」許光漢在七夕當天（8月29日）於香港為新片《他年她日》宣傳，也是他退伍後首場公開活動，現場聚集滿滿「許太太」，甚至有人凌晨4點就出門，只為了見「老公」一面。而提到先前傳出將加入漫威《尚氣2》，他笑說：「講到我自己都以為是真的。」

▲《他年她日》許光漢、袁澧林談一場跨時空的愛戀。（圖／甲上提供）

許光漢提到當兵的時光，因為獨處時間變多，還花了時間學英文和韓文，不免讓人想到，先前傳出他將進軍好萊塢，準備演出「尚氣」續集。許光漢首度回應該事，闢謠笑說：「講到我自己也快以為是真的，這是開心的事情，我們目前沒有收到任何的邀約，我會努力看看未來有沒有機會，只要去試鏡就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他和香港「文青女神」袁澧林，在《他年她日》談一場跨時空愛戀。現場兩人談起對彼此的第一印象，許光漢坦言：「一開始覺得她有點古靈精怪，後來發現她有自己獨特的想法，滿成熟穩重。」

▲《他年她日》特展，在香港大嶼山旅遊熱點「昂坪市集」揭幕。（圖／甲上提供）

袁澧林則表示：「我第一次看他的反應是他的臉很小，平常很多人都會說我頭很小，一般來說男生的頭會比較大，但我看到光漢覺得他的頭怎麼這麼小。」許光漢則笑回：「我很大！」

▲許光漢剛退伍不久，就投入電影《他年她日》宣傳。（圖／甲上提供）

今正好是七夕情人節，許光漢說：「薯仔（片中角色）見安晴也是一年見一次，希望有情人終成眷屬，珍惜你身邊那一位，大家七夕情人節快樂」。袁澧林則笑說：「大家好值得找一個很好的另一半，男生也好女生也好，遠距離這個東西沒什麼必要就不要碰，有的話希望你們戰勝時間和距離，這也是電影想要表達的事情。」