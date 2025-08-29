直擊／許光漢七夕復出！自嘲「二度就業的社會新鮮人」　首談退伍心情：沒真實感

記者蕭采薇／香港報導

「亞洲男神」許光漢退伍後首場公開活動，在七夕當天（8月29日）於香港為新片《他年她日》宣傳。見到久違的台灣媒體，他笑稱自己是「二度就業」，也自稱「社會新鮮人」。不過許光也漢坦言，回到工作「有種既視感，但沒有真實感」。

▲《他年她日》袁澧林、許光漢，在香港亮相合體。（圖／記者蕭采薇攝）

《他年她日》是許光漢入伍前拍攝的作品，幾乎是一殺青就入伍，如今則是一退伍就投入宣傳。許光漢回憶服役的那段日子，「在裡面比較多可以獨處的時間，我覺得這一年可能變得比較再成熟一點，在裡面可以回想自己，這三、四年忙碌的工作得到什麼回饋，那種自我成長的幅度還是有的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《他年她日》導演龔兆平、監製張艾嘉、袁澧林、許光漢和藝術總監文念中，在香港亮相合體。（圖／記者蕭采薇攝）

在許光漢退伍後，曾在他服役期間受過照顧的民眾，包括安養院的護理師、拉麵和咖啡店老闆，甚至是擔任導護的小學家長，都紛紛發文分享「許光漢美談」，包括待人有禮貌，退伍前特地去和安養院的爺爺、奶奶道別等。提及此事，許光漢謙虛表示：「我覺得這就是那段時間的相處下，自然而然會做的事情，真的沒有什麼特別的。」

▲《他年她日》許光漢和袁澧林，在七夕合體和粉絲見面。（圖／記者蕭采薇攝）

《他年她日》監製張艾嘉、導演龔兆平、製作暨藝術總監文念中與男女主角許光漢、袁澧林亮相合體，於香港大嶼山旅遊熱點昂坪市集揭幕。現場聚集大批媒體、影迷與報名活動的情侶檔，不僅是許光漢回歸後的首度公開亮相，更為這部萬眾矚目的愛情鉅作掀起第一波高潮。