香港直擊／許光漢回來了！退伍首露面　親口劇透《他年她日》：我角色很激情

記者蕭采薇／香港報導

「亞洲男神」許光漢主演的首部奇幻愛情鉅片《他年她日》，即將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映，電影公司選在8月29日浪漫七夕情人節盛大舉辦亞洲記者會，也是許光漢退役後首次露面。現場聚集大批「許太太」，許光漢更劇透，他飾演的薯仔是個對生命很有激情的角色，「到時大家可以看看有多激情。」

▲《他年她日》舉辦亞洲記者會，也是許光漢（左）退伍後首場公開活動。（圖／記者蕭采薇攝）

《他年她日》監製張艾嘉、導演龔兆平、製作暨藝術總監文念中與男女主角許光漢、袁澧林亮相合體，於香港大嶼山旅遊熱點昂坪市集揭幕。現場聚集大批媒體、影迷與報名活動的情侶檔，不僅是許光漢回歸後的首度公開亮相，更為這部萬眾矚目的愛情鉅作掀起第一波高潮。

電影公司選在七夕舉辦記者會，呼應劇情中「等待一年只為相見一天」的浪漫設定。許光漢說：「薯仔見安晴就是一年見一次，希望有情人終成眷屬，珍惜你身邊那一位，大家七夕情人節快樂」，袁澧林也笑說：「遠距離這個東西沒什麼必要就不要碰，有的話希望你們戰勝時間跟距離，這也是我們電影想表達的訊息。」

金獎班底張艾嘉、龔兆平、文念中攜手打造，《他年她日》被譽為「三高」—— 高規格製作、高顏值卡司、高話題聲量的奇幻愛情鉅片。故事講述毀天滅地的大地震後，世界被「重力牆」分隔成兩個時空，女主角安晴生活的「優日區」一天，對男主角薯仔所在的「長年區」已是一年。命運的錯置，讓兩人每一次重逢都需跨越時間長河，成就一段淒美動人的愛戀。

此次《他年她日》的奇幻浪漫從銀幕延伸到現實世界，於香港昂坪360舉行《他年她日：昂坪360的時光約定》展覽。導演龔兆平分享：「很榮幸能與昂坪360合作，讓《他年她日》。希望每位到訪的觀眾，都能感受到電影獨特的情感魅力。」

隨著香港七夕記者會與昂坪市集展覽熱烈展開，《他年她日》亞洲巡迴宣傳正式啟航，接下來將於台北、韓國、越南、新加坡等地接力造勢，將奇幻虐戀的熱潮推向全亞洲。電影《他年她日》將於 10月3日中秋連假 全亞洲盛大同步上映。