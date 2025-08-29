56歲韓天后比基尼比少女猛！11字腹肌像假的　韓網讚：毅力驚人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天后嚴正化（嚴正花）影視歌三棲，現年56歲的她，對於外貌、體態的保養很嚴格，為了保持完美體態經常運動，近日，她在IG貼出旅遊近況照，竟有驚人的11字腹肌線條，零贅肉的魔鬼身材，令大批網友看得驚訝「不敢相信她56歲了」、「姐姐太逼人」。

▲▼嚴正化近期享受假期中。（圖／翻攝自嚴正化IG）



「不老女神」嚴正化對自己的體態很要求，經常在IG曬出運動照，近日在享受度假時光，她也貼出比基尼泳照，身穿橘色比基尼上衣與牛仔短褲，腹肌線條清晰、緊實分明，其中肌肉曲線完全看不出歲月痕跡，展現出驚人的自律與體態管理能力，讓人難以相信她已經56歲。

嚴正化出道以來都對自己的體態管理嚴格，「零贅肉」真實身材公開後，立刻引起韓網一片讚嘆「腹肌比少女還緊實」、「立刻放下手中的零食了」、「身材太驚人」、「像是CG畫出來的效果」、「好猛」。

▲嚴正化的11字腹肌很厲害。（圖／翻攝自嚴正化IG）



事實上，嚴正化過去曾分享使用「低碳高脂」飲食法大約2年，除了維持好身材，也帶來不少健康上的變化，「進行低碳高脂飲食後，身體的發炎指數大幅下降，血液也變得非常清澈，效果真的很好。」

她指出要有效減重，首要任務就是穩定血糖，並進一步提到這套飲食法最核心的關鍵就是攝取蔬菜與肉類等天然食材，她公開一系列能減少碳水攝取的代替性食品，例如是拉差辣椒醬、低糖蠔油、100%純花生醬、起司、大豆製麵、豆蛋白麵、蘋果醋等。