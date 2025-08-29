林俊傑破天荒「世紀合作超大咖天王」！　他唱到快投降：真的太難了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王林俊傑（JJ）推出新單曲〈Skibidi〉，邀請功夫巨星成龍跨界合作，是成龍睽違7年開金口的作品，兩人首度攜手打造充滿強勁能量的作品，展現突破自我的精神。〈Skibidi〉結合Flamenco魂動旋律與Reggaeton Pop節奏，副歌唱著「No we can’t skip a beat」，象徵永不放棄的信念。

▲林俊傑、成龍合作歌曲〈Skibidi〉。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

兩人合作契機源於四月同台合唱〈真心英雄〉，當時的互動延伸成這首新歌。JJ分享創作時想到成龍作品帶來的能量與歡樂，但背後也有無數辛苦，他希望透過輕快旋律傳遞精益求精的精神。錄音時JJ要求成龍以「拍電影帶給大家歡樂」的心境演繹，但成龍笑說：「我想到當時撞玻璃、吊鋼絲的畫面，哪有歡樂啊！」

成龍則回憶收到JJ合作邀約時，心情既開心又緊張：「JJ 是我非常喜歡的歌手，但我不知道他會寫出什麼樣的歌，一直在問他什麼時候有 demo 可以聽。」他坦言，第一次聽到歌曲時覺得旋律非常好聽，但同時也充滿挑戰：「這是我很少會唱的歌曲類型，尤其是副歌的英文，看歌詞覺得每一句都差不多，但唱起來卻每一句都不同，JJ 說他設計時就是想做成英文繞口令，對我來說真的太難了。」

▲林俊傑、成龍首度合作。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

為協助成龍完成錄製，JJ特別安排製作老師與配唱老師飛到北京，進錄音室全程參與錄製，成龍表示：「我們錄了一整天，老師一句一句糾正，終於錄完了，但我自己還是不滿意，最近只要有空就會練習聽歌，我覺得如果可以，我願意再試一次，唱得更好。」對於這次合作，成龍笑說聽眾可能會感到驚喜：「我平常很少唱這種類型的歌，這次挑戰了不同風格，可能大家會覺得意外，但我相信會再一次被JJ的音樂才華震撼。」