楊晨熙低胸洋裝辣挺「超巨車頭燈」　逛弘大曬照網：最美風景是你

記者陳芊秀／綜合報導

女星楊晨熙從兒童台「果凍姐姐」成功轉型，2023年11月嫁給建商男友並生下第一胎「小龍女」，升級辣媽。而她時常在社群分享生活，近日飛往韓國旅遊，一身火辣穿搭令網友激喊：「最美的風景就是妳！」

楊晨熙興奮透露，自己第一次逛南韓首爾的弘大商圈，形容此處就像是「首爾版的西門町」，充滿特色的小店讓人逛得不亦樂乎。而她在逛街之餘，也不忘解放好身材，穿著黑白相間的橫條紋貼身洋裝，剪裁簡潔又能突顯身材，完美勾勒出其纖細腰線與前凸後翹的曲線。加上低胸設計小露性感，豐滿上圍性感破表，更散發自信女人味。

經過一整天的血拼，楊晨熙以一頓豐盛的韓牛大餐犒賞自己，並在文末總結當天心得是「腳酸、包包重、錢包空」，但心情與味蕾都收穫了滿滿的幸福感。而她曬出的美照辣翻一票粉絲，網友輪番留言「正！超美的！我以後老婆要娶這種的」、「弘X夜店千萬不能去喔」、「妳就是弘大最亮的一顆星」、「晨熙的身材真的很好」、「弘大最美的風景就是晨熙妳」、「好漂亮的晨熙好逛的弘大」。

