寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉…爆料者道歉

記者陳芊秀／綜合報導

57歲大陸已婚歌手韓磊與小16歲妻子其其格結婚多年，一直給外界寵妻愛家形象，不料8月27日被一位女網友指控出軌，並且導致對方懷孕，爆料曝光後陸網更形容「韓磊塌房」。然而事件經過不到一天，爆料女網友發文道歉，坦承造謠，結局大逆轉。

▲大陸歌手韓磊給外界寵妻印象，近日遭爆出軌致女方懷孕。（圖／翻攝自微博）

韓磊透過工作室於昨日深夜11點08分發出嚴正聲明，強調網絡上出現的侵害其名譽權的行為，工作室已對侵權內容全面取證，並正式委託律師事務所啟動法律維權程序。聲明要求相關用戶立即停止侵權行為及不實信息的傳播，並徹底刪除相關內容。

▲韓磊工作室發律師聲明。（圖／翻攝自微博）

隨後女網友於深夜11點53分發表道歉聲明，承認所謂的「懷孕、承諾100萬補償、拿走手機」等言論，均與事實嚴重不符。她先前公布的影片、聊天紀錄等所謂「證據」，皆是從非正規管道獲取，且未經查證就貿然發布，文末更稱「給你們添麻煩了，一時貪玩惹的禍！」她自認因法律意識淡薄，在直播時誤解了網路上的幾段話，便惡意發布內容，對其造成傷害深感抱歉。

此外，女網友聲稱自己是「出身農民，無力對抗」、「社會最底層的人」，並不斷吹捧韓磊是「人民的藝術家」，表示自己「根本身份都不配韓磊先生」，甚至說自己僅有「初中一年級文化」。這番近乎自虐式的懺悔，雖然一夕逆轉爆料內容，卻也讓外界看得一頭霧水。網友甚至留言給女網友「後半段根本不是道歉，誰道歉那麼多感嘆號」、「這屬於犯罪了。正經生活著不好嗎」。

▲女網友道歉，文末更稱「給你們添麻煩了，一時貪玩惹的禍！」（圖／翻攝自微博）