「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

喜歡台灣成人影片的觀眾朋友們，對這一位女孩肯定不陌生。她，是模特兒，也是AV女優，柔軟的E Cup，再加上177公分的身高，擁有超模等級完美比例的身材，她是－芷媗。

在幕前累積了超高人氣與辨識度的芷媗，其實是一位有著極大反差個性的傻大姐，不僅會開推高機與天車，談到自己的專長，芷媗笑著回答「耍廢！」個性直爽開朗的她，這一次不拍成人影片，改拍紀念寫真！

不畏日曬、不怕雨淋，芷媗帶著兩隻愛犬推推與蝙蝠俠，自掏腰包推出首本個人實體寫真：「謝謝你們一直喜歡我，而且是喜歡各種面向的我。這一本實體寫真〈芷想被你收藏〉，是我獻給你們，最值得紀念的禮物！」

〈芷想被你收藏〉與芷媗Candy聯名周邊商品，即將於08月29日七夕情人節在《iWIN曖維購物》官方購物網站搶先開放首波限定限量預購，緊接著會在《博客來》、《誠品》、《金石堂》、《讀冊生活》網路書店，開放第二波限定限量預購，更多資訊請密切關注芷媗Candy官方Instagram、iWIN曖維官方Instagram與iWIN曖維官方購物網站。

