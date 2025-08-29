麥可傑克森離世16年…28歲大兒子宣布訂婚！　PO文細節致敬亡父

記者劉宜庭／綜合報導

流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）逝世至今已16年，他的長子王子（Prince Jackson）也已是28歲的成熟青年。王子27日在社群平台拋出震撼喜訊，宣布與交往長達8年的女友茉莉（Molly Schirmang）訂婚，更在PO文中透過音樂細節，向已故的父親致敬，感動無數粉絲。

▲麥可傑克森兒子王子（Prince Jackson）宣布訂婚喜訊。（圖／翻攝自IG／Prince Jackson）



王子在Instagram上曬出一系列與未婚妻茉莉的合照，記錄了兩人8年來的點點滴滴，並深情寫下：「8年過去了，接下來是無限的未來。茉莉和我一起度過了許多時光，創造了難以置信的回憶。我們一起環遊世界，一起畢業，一起成長。我很期待我們人生中的下一章，繼續成長並創造美好的回憶。我愛你，寶貝。」在其中一張照片中，茉莉秀出了手上的鑽戒，證實了訂婚喜訊。

▲王子與茉莉交往8年。（圖／翻攝自IG／Prince Jackson）



格外引人注目的是，王子在這篇訂婚喜訊的背景音樂中，特別選用了父親麥可傑克森在1987年發行的經典情歌〈I Just Can’t Stop Loving You〉，用父親的歌聲見證自己的愛情，致敬意味濃厚，讓粉絲為之動容。

除了向亡父致敬，王子也表達了對家族的重視。在他的系列照片中，特別放入一張與95歲的祖母凱薩琳傑克森（Katherine Jackson）在傑克森家族故居的合影，展現祖孫間的好感情。

▲王子帶著未婚妻合照祖母。（圖／翻攝自IG／Prince Jackson）



王子是麥可傑克森與第二任妻子黛比羅維（Debbie Rowe）的長子，多年來他鮮少談論自己的私生活，但曾透露會透過父親教導的「以愛為指引」的生活原則，來延續父親的精神。