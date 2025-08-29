快訊／AAA第五波4團陣容！　爆紅混聲團＋逆行榜單音源王都來了

記者張筱涵／綜合報導

第10屆亞洲明星盛典（Asia Artist Awards 2025，簡稱AAA 2025）今年將到高雄國家體育場舉行，第五波陣容也在今（29日）驚喜曝光，不僅有最新爆紅的混聲團體ALLDAY PROJECT，還有逆行攻上音源榜首的WOODZ。

▲AAA第五波陣容。（圖／翻攝自X／OfficialMONSTAX、We_KiiiKiii、c_woodzofficial、ALLDAY_PROJECT）



AAA 2025今天再公布出席名單，不僅有韓國新生代女團KiiiKiii、人氣男團MONSTA X、實力唱作歌手WOODZ（曹承衍）還有一出道就話題性十足的ALLDAY PROJECT。

KiiiKiii是出道於今年的5人女團，成員包括Leesol、Sui、Jiyu、Haum和Kya，她們更是當紅女團IVE的師妹，出道曲為〈I DO ME〉；MONSTA X今年初到迎來10周年，成員們也都已經退伍，再次展開完整體活動。

WOODZ於2014年曾以韓團UNIQ出道，在團體解散後展開個人活動，接著於2019年參加《PRODUCE X 101》敞開知名度，由於X1解散的關係，2020年以WOODZ名義持續創作歌手、音樂製作人活動，2024年當兵後，今年順利退伍，但在這段期間，他的歌曲〈Drowning〉逆行登上各大音源榜單第一，現在退伍後也將再次積極展開活動。

ALLDAY PROJECT則是現代罕見的混聲團體，由Bailey、Tarzzan、Youngseo、 Woochan、Annie組成，且每個人來歷都不小，Bailey是著名編舞家、Tarzzan則是模特兒出身、Youngseo則曾為ILLIT出道組、Woochan小時候曾參加《SMTM6》、Annie則因新世界財閥背景受到矚目，而他們出道曲〈FAMOUS〉更創下出道10年就獲得音樂節目冠軍的成績。