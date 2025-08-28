檸檬阿翔參觀「人面獅身像」 一秒到埃及！

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》日前到基隆，帶觀眾朋友們探索中正區的精彩亮點！阿翔、楊繡惠、檸檬與來賓無尊，就在有「台版威尼斯」美名的正濱漁港閃亮登場。

▲無尊(左起)、檸檬、阿翔與楊繡惠一秒到埃及。（圖／民視提供）

阿翔表示要帶大家前往尋找台灣的「海上龍珠」——基隆嶼。傳說台灣本島的地形宛如一條龍，中央山脈是龍的脊椎，而龍頭咬的珠子便是基隆嶼，因此有「海上龍珠」的美譽！如此神秘的地方，讓眾人急忙追問是否能登島，老闆爽快回應：「當然可以！」瞬間讓大家驚喜不已。

▲檸檬(左)說某任男友是基隆人。（圖／民視提供）

登上這座限時又限量的島嶼後，老闆更神秘揭露「龍珠上還藏著一條龍」等待著大家，聽得主持人們又驚又喜跟著指引來到壯觀的「龍頭岩」。老闆繼續分享將帶領大家感受基隆嶼的三大奇景！不過在揭曉前，先登場的是一位奇人——爬過基隆嶼上千次的梁老師。阿翔好奇詢問要花多久才能登頂，老師正經表示：「基隆嶼共有一千一百多階，正常約50分鐘」話一出，主持人們立刻東倒西歪，阿翔笑喊：「慘了，我們不是正常的啦！」但為了帶觀眾一探奇景，主持人們決定提起勇氣出發登山！

▲四人在基隆走遍不少打卡地點。（圖／民視提供）

沿途梁老師介紹大家在步道旁的蟾蜍石，許多遊客會在此許願並向石頭換錢母，檸檬立刻眼睛一亮，掏出一塊錢許願「我要賺大錢！」等並從蟾蜍石的嘴裡取出50元，讓大家驚呼「真的立刻翻倍！」紛紛上前許願。接著一行人終於氣喘吁吁抵達中途涼亭，梁老師笑說這裡是「人生的抉擇點」，是該選擇原路返回，還是繼續向上？沒想到所有人都一致堅持向上攀爬，就連60歲的楊繡惠也不放棄爬上山頂，讓所有人既感動又佩服。最終，大家成功征服步道，將基隆嶼奇景盡收眼底！

結束艱辛的登山行程，下一站則是基隆最新地標「基隆塔」。這座以起重機造型打造的新景點，自2023年12月起對外開放，更曾登上《紐約時報》。主持群一聽要再登高，臉色瞬間苦澀，直到楊繡惠驚呼：「這裡有電梯！」全場立刻歡呼轉圈。基隆塔除了能眺望基隆港灣，塔內還藏有一間空中圖書館。安靜氛圍配上高空美景，讓大家一秒化身文青，互相替彼此挑書。第一位檸檬為繡惠姊挑選了一本《享受50後的第三人生》，笑點滿滿；緊接著楊繡惠送了無尊一本《人類沒有很懂我》，立刻逗得眾人哈哈大笑，檸檬立刻表示「很適合誒！」阿翔更打趣說：「對啊，他有時講話我們真的聽不懂！」

最後一站，檸檬自爆曾有前男友住在基隆，所以對基隆有著一定的認識，於是自告奮勇要帶大家「一秒到埃及」！音樂一響，主持人們身穿埃及服飾，大熱天在基隆和平島跳起埃及舞，畫面無厘頭又滑稽。阿翔忍不住吐槽：「不能因為穿埃及服跳埃及舞，就到埃及了啊！」，檸檬連忙解釋，絕不是因為衣服與舞蹈，而是背後的「撕麵像（誤）」！眾人一聽開始哈哈大笑，無尊馬上糾正：「是人面獅身像啦！」瞬間笑翻全場，綜藝效果拉滿，為基隆之旅畫下完美句點。